Tomb Raider : La série TV révèle son casting, avec de grands noms

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 janvier 2026 à 10h14
Le casting de la série TV Tomb Raider a, récemment, dévoilé son casting, avec des acteurs et actrices très connus.
Tomb Raider : La série TV révèle son casting, avec de grands noms
Annoncée il y a de cela un bon moment, la série TV live action Tomb Raider semble progresser. Après avoir révélé sa tête d'affiche, soit Sophie Turner, qui campera le rôle de Lara Croft (succédant ainsi à Alicia Vikander et Angelina Jolie), la série TV Tomb Raider a partagé de plus amples informations à propos de son casting.

Des détails sur le casting de la série Tomb Raider 

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En effet, il y a très peu de temps, Amazon a dévoilé des détails concernant le casting de la série TV Tomb Raider, qui est actuellement en cours de préparation. Ainsi, nous apprenons que Sigourney Weaver (Alien, Avatar) et Jason Isaacs (Harry Potter) auront un rôle dans cette adaptation cinématographique des aventures de Lara Croft. Mais, sans plus tarder, voici le casting de la série TV Tomb Raider : 
  • Martin Bobb-Semple → Zip, l'assistant technique de Lara.
  • Sigourney Weaver → Evelyn Wallis, une femme mystérieuse, qui chercherait à tirer profit des compétences de l'héroïne.
  • Jason Isaacs → Atlas DeMornay, l'oncle de Lara Croft.
  • Jack Bannon → Gerry, le pilote personnel de Lara.
  • John Heffernan → David, un fonctionnaire qui est décrit comme « épuisé » et se retrouvant mêlé à l'histoire de Lara.
  • Bill Paterson → Winston, le majordome de la famille Croft.
  • Paterson Joseph → Thomas Warner, un fonctionnaire.
  • Sasha Luss → Sasha, une nouvelle ennemie pour Lara Croft.
  • Juliette Motamed → Georgia, une employée travaillant au British Museum.
  • Celia Imrie → Francine, la directrice du développement au British Museum.
  • August Wittgenstein → Lukas, un pilleur qui est lié à Lara Croft.
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Une adaptation qui va « réinventer la franchise »

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D'après les dernières informations connues, et notamment dévoilées par la société Story Kitchen, cette nouvelle adaptation de la licence Tomb Raider va « réinventer la franchise à grande échelle, en interconnectant une nouvelle série télévisée en prises de vues réelles et des jeux vidéo au sein d'un univers narratif unifié ». De ce fait, ladite série TV devrait proposer un véritable lien avec les productions vidéoludiques. Toutefois, à l'heure actuelle, nous n'en savons malheureusement pas plus à ce sujet.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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