Tomb Raider : La série TV révèle son casting, avec de grands noms

Le casting de la série TV Tomb Raider a, récemment, dévoilé son casting, avec des acteurs et actrices très connus.

Des détails sur le casting de la série Tomb Raider

Martin Bobb-Semple → Zip, l'assistant technique de Lara.

→ Zip, l'assistant technique de Lara. Sigourney Weaver → Evelyn Wallis, une femme mystérieuse, qui chercherait à tirer profit des compétences de l'héroïne.

→ Evelyn Wallis, une femme mystérieuse, qui chercherait à tirer profit des compétences de l'héroïne. Jason Isaacs → Atlas DeMornay, l'oncle de Lara Croft.

→ Atlas DeMornay, l'oncle de Lara Croft. Jack Bannon → Gerry, le pilote personnel de Lara.

→ Gerry, le pilote personnel de Lara. John Heffernan → David, un fonctionnaire qui est décrit comme « épuisé » et se retrouvant mêlé à l'histoire de Lara.

→ David, un fonctionnaire qui est décrit comme « épuisé » et se retrouvant mêlé à l'histoire de Lara. Bill Paterson → Winston, le majordome de la famille Croft.

→ Winston, le majordome de la famille Croft. Paterson Joseph → Thomas Warner, un fonctionnaire.

→ Thomas Warner, un fonctionnaire. Sasha Luss → Sasha, une nouvelle ennemie pour Lara Croft.

→ Sasha, une nouvelle ennemie pour Lara Croft. Juliette Motamed → Georgia, une employée travaillant au British Museum.

→ Georgia, une employée travaillant au British Museum. Celia Imrie → Francine, la directrice du développement au British Museum.

→ Francine, la directrice du développement au British Museum. August Wittgenstein → Lukas, un pilleur qui est lié à Lara Croft.

Une adaptation qui va « réinventer la franchise »

Annoncée il y a de cela un bon moment, la série TV live action Tomb Raider semble progresser. Après avoir révélé sa tête d'affiche, soit Sophie Turner, qui campera le rôle de Lara Croft (succédant ainsi à Alicia Vikander et Angelina Jolie),En effet, il y a très peu de temps,, qui est actuellement en cours de préparation. Ainsi, nous apprenons que Sigourney Weaver (Alien, Avatar) et Jason Isaacs (Harry Potter) auront un rôle dans cette adaptation cinématographique des aventures de Lara Croft. Mais, sans plus tarder, voici le casting de la série TV Tomb Raider :D'après les dernières informations connues, et notamment dévoilées par la société Story Kitchen, cette nouvelle adaptation de la licence Tomb Raider va « réinventer la franchise à grande échelle, en interconnectant une nouvelle série télévisée en prises de vues réelles et des jeux vidéo au sein d'un univers narratif unifié ». De ce fait, ladite série TV devrait proposer un véritable lien avec les productions vidéoludiques. Toutefois, à l'heure actuelle, nous n'en savons malheureusement pas plus à ce sujet.Il y a de grandes chances qu'Amazon partage de nouvelles informations à propos de la série TV Tomb Raider dans les mois à venir. Évidemment, nous vous tiendrons informés.