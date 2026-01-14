Eidos Montréal (Shadow of the Tomb Raider) travaillerait sur un nouveau jeu encore non annoncé

Il semblerait qu'Eidos Montréal développe actuellement un nouveau jeu, soit un AAAA.

Un nouveau jeu en développement chez Eidos Montréal

Eidos-Montréal is working on an Unannounced AAAA game pic.twitter.com/IJzp46rsdM — Timur222 (@bogorad222) January 14, 2026

Eidos Montréal et le projet P11

Eidos-Montreal Lets Go More Staff With More Layoffs Planned



Insider Gaming also has some exclusive additional details on the studio's current work level. https://t.co/vIgBuNfJKG — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) December 2, 2025

Depuis un moment maintenant, les joueurs et les joueuses se posent des questions à propos du prochain projet vidéoludique d'Eidos Montréal, qui a travaillé, par le passé, sur des licences comme Deux Ex, Thief ou encore Tomb Raider. Selon de récentes informations,En effet, comme repéré par l'utilisateur Twitter/X Timur222, une nouvelle offre d'emploi liée à Eidos-Montréal a été partagée sur la Toile, et plus précisément sur LinkedIn. Le studio de développement serait ainsi à la recherche d'une personne pour travailler surSelon les informations dévoilées, ce nouveau projet vidéoludique serait développé via l'Unreal Engine 5. Néanmoins, cette offre d'emploi ne révèle pas de détails supplémentaires à propos deAu cours du mois de décembre 2025, Insider Gaming avait indiqué que les licenciements chez Eidos Montréal pouvaient être liés au projet P11. Il s'agirait, d'après diverses sources, d'une toute nouvelle licence, qui serait en développement depuis 2019, et surtout d'un tout nouveau jeu d'action-aventure en monde ouvert et à la troisième personne.Toutefois, et comme vous vous en doutez, ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes. Il est préférable d'attendre une communication de la part d'Eidos Montréal pour en avoir le cœur net.