Eidos Montréal (Shadow of the Tomb Raider) travaillerait sur un nouveau jeu encore non annoncé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 janvier 2026 à 15h16
Il semblerait qu'Eidos Montréal développe actuellement un nouveau jeu, soit un AAAA.
Eidos Montréal (Shadow of the Tomb Raider) travaillerait sur un nouveau jeu encore non annoncé
Depuis un moment maintenant, les joueurs et les joueuses se posent des questions à propos du prochain projet vidéoludique d'Eidos Montréal, qui a travaillé, par le passé, sur des licences comme Deux Ex, Thief ou encore Tomb Raider. Selon de récentes informations, Eidos Montréal préparerait un AAAA.

Un nouveau jeu en développement chez Eidos Montréal

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En effet, comme repéré par l'utilisateur Twitter/X Timur222, une nouvelle offre d'emploi liée à Eidos-Montréal a été partagée sur la Toile, et plus précisément sur LinkedIn. Le studio de développement serait ainsi à la recherche d'une personne pour travailler sur un AAAA encore non annoncé.
Selon les informations dévoilées, ce nouveau projet vidéoludique serait développé via l'Unreal Engine 5. Néanmoins, cette offre d'emploi ne révèle pas de détails supplémentaires à propos de ce potentiel nouveau jeu d'Eidos Montréal, bien que celui-ci pourrait être lié au projet P11.

Eidos Montréal et le projet P11

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Au cours du mois de décembre 2025, Insider Gaming avait indiqué que les licenciements chez Eidos Montréal pouvaient être liés au projet P11. Il s'agirait, d'après diverses sources, d'une toute nouvelle licence, qui serait en développement depuis 2019, et surtout d'un tout nouveau jeu d'action-aventure en monde ouvert et à la troisième personne. 
Toutefois, et comme vous vous en doutez, ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes. Il est préférable d'attendre une communication de la part d'Eidos Montréal pour en avoir le cœur net.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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