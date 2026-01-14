Eidos Montréal (Shadow of the Tomb Raider) travaillerait sur un nouveau jeu encore non annoncé

Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en juillet 2026
Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de juillet 2026.
Selon les informations dévoilées, ce nouveau projet vidéoludique serait développé via l'Unreal Engine 5. Néanmoins, cette offre d'emploi ne révèle pas de détails supplémentaires à propos de ce potentiel nouveau jeu d'Eidos Montréal, bien que celui-ci pourrait être lié au projet P11.
Eidos-Montréal is working on an Unannounced AAAA game pic.twitter.com/IJzp46rsdM— Timur222 (@bogorad222) January 14, 2026
Toutefois, et comme vous vous en doutez, ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes. Il est préférable d'attendre une communication de la part d'Eidos Montréal pour en avoir le cœur net.
Eidos-Montreal Lets Go More Staff With More Layoffs Planned— Insider Gaming (@InsiderGamingIG) December 2, 2025
Insider Gaming also has some exclusive additional details on the studio's current work level. https://t.co/vIgBuNfJKG
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