Tomb Raider : La série TV dévoile une première image, avec Sophie Turner

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 janvier 2026 à 15h37
Prime Video a, récemment, partagé une première image de la série TV Tomb Raider, montrant Sophie Turner en Lara Croft.
Tomb Raider : La série TV dévoile une première image, avec Sophie Turner
Comme vous le savez probablement déjà, après Angelina Jolie et Alicia Vikander, c'est Sophie Turner (Game of Thrones), qui incarnera Tomb Raider à l'écran, soit dans la série TV de Prime Video. D'ailleurs, il y a très peu de temps, une première image de l'actrice en tant que Lara Croft a été révélée.

Un premier aperçu de Sophie Turner en Lara Croft pour la série TV Tomb Raider

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En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, Prime Video a dévoilé Sophie Turner en tant que Lara Croft par le biais d'une toute première image liée à la série TV Tomb Raider. Les fans de la franchise constateront, très rapidement, que le style vestimentaire adopté est très proche de celui des premiers jeux Tomb Raider. Les internautes, qui ont répondu sur ledit réseau social en partageant leur avis, semblent plutôt contents et enthousiastes. 


Le casting de la série TV Tomb Raider s'est davantage dévoilé

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Il y a très peu de temps, et plus précisément au début du mois de janvier 2026, Prime Video avait déjà donné des nouvelles de cette nouvelle adaptation de Tomb Raider : une partie du casting est, comme vous le savez probablement déjà, désormais connue. Ainsi, en plus de Sophie Turner, nous devrions retrouver Sigourney Weaver ou encore Jason Isaacs.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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