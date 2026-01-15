Tomb Raider : La série TV dévoile une première image, avec Sophie Turner

Prime Video a, récemment, partagé une première image de la série TV Tomb Raider, montrant Sophie Turner en Lara Croft.

Un premier aperçu de Sophie Turner en Lara Croft pour la série TV Tomb Raider



Le casting de la série TV Tomb Raider s'est davantage dévoilé

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Comme vous le savez probablement déjà, après Angelina Jolie et Alicia Vikander, c'est Sophie Turner (Game of Thrones), qui incarnera Tomb Raider à l'écran, soit dans la série TV de Prime Video. D'ailleurs, il y a très peu de temps,En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X,. Les fans de la franchise constateront, très rapidement, que le style vestimentaire adopté est très proche de celui des premiers jeux Tomb Raider. Les internautes, qui ont répondu sur ledit réseau social en partageant leur avis, semblent plutôt contents et enthousiastes.Il y a très peu de temps, et plus précisément au début du mois de janvier 2026, Prime Video avait déjà donné des nouvelles de cette nouvelle adaptation de Tomb Raider : une partie du casting est, comme vous le savez probablement déjà, désormais connue. Ainsi, en plus de Sophie Turner, nous devrions retrouver Sigourney Weaver ou encore Jason Isaacs.À l'heure actuelle, la série TV live action Tomb Raider de Prime Video ne dispose pas de date, ni même de fenêtre de sortie. Toutefois, les choses semblent s'accélérer depuis ce début d'année 2026, il y a donc de grandes chances que de nouvelles informations à propos de la série Tomb Raider soient révélées dans les prochains mois.