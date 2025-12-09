Tomb Raider : Une grande annonce sera faite dans seulement quelques heures

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 décembre 2025 à 10h10
C'est désormais officiel : la licence Tomb Raider revient très bientôt et fera une annonce durant les Game Awards de cette année 2025.
Tomb Raider : Une grande annonce sera faite dans seulement quelques heures
À la fin du mois de novembre 2025, une rumeur laissait entendre que la franchise Tomb Raider allait, prochainement, dévoiler ses plans pour l'avenir. Cela a été officialisé, il y a très peu de temps : la licence Tomb Raider fera une grande annonce lors des Game Awards 2025.

Tomb Raider sera aux Game Awards 2025

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En effet, comme annoncé par Geoff Keighley via une publication sur son compte Twitter/X, et teasé dans Fortnite, la franchise Tomb Raider fera parler d'elle durant la cérémonie des Game Awards 2025. Ainsi, durant cet événement spécial, nous devrions en savoir plus à propos de « l'avenir d'une des franchises les plus iconiques du jeu vidéo ».
Il y a, ainsi, de grandes chances que Crystal Dynamics révèle des informations, et probablement des images, du prochain jeu mettant en scène Lara Croft/Tomb Raider. Pour autant, pour en savoir plus à ce sujet, il va falloir encore patienter quelques jours, étant donné que la cérémonie des Game Awards 2025 aura lieu dans la nuit du vendredi 12 décembre prochain (aux alentours d'1h du matin).

Les informations non officielles concernant le prochain jeu Tomb Raider

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V Scooper a partagé, par le passé, quelques détails, encore non officiels, à propos du potentiel prochain opus Tomb Raider. Selon ce dernier et les rumeurs antérieures, le nouveau jeu Tomb Raider pourrait proposer une aventure en monde ouvert, prenant place dans une région d'Inde, où il serait possible de parcourir « des déserts arides, des falaises, des jungles luxuriantes et des montagnes glacées ». Au niveau du scénario, et toujours d'après V Scooper, Lara Croft serait amenée à traquer « les armes mythiques d'Ashoka qui confèrent le pouvoir de conquête ».

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Évidemment, et comme toujours, il convient de prendre ces informations avec de grosses pincettes, pour le moment. Nous en saurons plus à ce sujet lors des Game Awards 2025. Il ne reste donc plus qu'à attendre pour connaître l'avenir de la franchise Tomb Raider.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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