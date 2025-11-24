Tomb Raider : De nouvelles rumeurs et un possible passage aux Games Awards 2025 ?

Crystal Dynamics travaille toujours activement au développement du prochain jeu Tomb Raider. Mais plusieurs rumeurs ont émergé évoquant le thème central de ce nouveau titre et une Lara Croft « à son apogée ».
Entre un nouveau jeu et une série sur Amazon Prime Video, Lara Croft semble bien occupée. Mais depuis quelques jours, les rumeurs concernant le jeu Tomb Raider
développé par Crystal Dynamics se sont multipliées. Plutôt silencieux depuis quelques mois, le studio a été confronté à quelques épreuves, notamment à une vague de licenciements.
Cependant, le projet Tomb Raider serait toujours d'actualité et même assez avancé à en croire les déclarations faites par V Scooper, un site habitué aux fuites liées au monde du cinéma.
Lara Croft sur la piste des reliques d'Ashoka ?
Les informations relayées par V Scooper sont à prendre avec des pincettes car le jeu Tomb Raider développé par Crystal Dynamics est le seul jeu dont ils couvrent l'actualité
. Cependant, leurs sources sont généralement fiables, ce qui peut donner quelques pistes plausibles sur la nouvelle aventure de Lara Croft.
Par le passé, le site avait déjà mentionné que ce nouveau jeu Tomb Raider proposerait une aventure en monde ouvert dans une région de l'Inde. Il évoquait notamment la possibilité de piloter une moto pour explorer cette région du monde et de recruter des équipes et des alliés pour vous aider stratégiquement dans vos missions. Mais les nouvelles informations récoltées par V Scooper donnent de nouvelles précisions sur l'histoire, l'environnement global mais aussi sur Lara elle-même.
Ce nouveau jeu permettrait à Lara de parcourir « des déserts arides, des falaises, des jungles luxuriantes et des montagnes glacées ».
Du côté de la trame principale, l'aventurière « traque les armes mythiques d'Ashoka qui confèrent le pouvoir de conquête »
. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de spéculations pour le moment.
Une aventure où l'aventurière serait plus mature
Quant à l'héroïne, elle pourrait proposer aux habitués de la saga un visage qu'ils n'ont encore jamais vu. Les informations de V Scooper précisent que Lara y est « à son apogée, au sommet de sa carrière » mais qu'elle serait également « plus ancrée dans la réalité, plus mature et plus expérimentée »
. Cela aurait d'ailleurs un impact dans le gameplay du titre avec une « approche plus stratégique, des options non létales et la possibilité de diriger ses alliés dans certaines situations
».
Enfin, V Scooper conclut en déclarant que ce nouveau jeu Tomb Raider serait entré dans sa phase finale de développement. Avec autant de détails partagés et le lancement le 11 décembre 2025 de la saison 2 de la série Tomb Raider: La Légende de Lara Croft sur Netflix
, tout laisse penser que le titre pourrait avoir droit à un segment pendant les Game Awards 2025. Mais cela n'a pas encore été confirmé.
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