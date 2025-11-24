Tomb Raider : De nouvelles rumeurs et un possible passage aux Games Awards 2025 ?

Crystal Dynamics travaille toujours activement au développement du prochain jeu Tomb Raider. Mais plusieurs rumeurs ont émergé évoquant le thème central de ce nouveau titre et une Lara Croft « à son apogée ».

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Lara Croft sur la piste des reliques d'Ashoka ?

TOMB RAIDER game

EXCLUSIVE tentative details



It has been reworked to improve the characters



Lara's portrayed at her prime, her career's peak. Hunting Ashoka's mythical weapons that grants conquest power



The open world has harsh deserts, cliffs, abundant jungles & icy mountains https://t.co/5Rs00NhDWk pic.twitter.com/1FC9BVzCTS — V SCOOPER (@thevscooper) November 11, 2025

Une aventure où l'aventurière serait plus mature

Entre un nouveau jeu et une série sur Amazon Prime Video, Lara Croft semble bien occupée. Mais depuis quelques jours, les rumeurs concernant le jeudéveloppé par Crystal Dynamics se sont multipliées. Plutôt silencieux depuis quelques mois, le studio a été confronté à quelques épreuves, notamment à une vague de licenciements.Cependant, le projet Tomb Raider serait toujours d'actualité et même assez avancé à en croire les déclarations faites par V Scooper, un site habitué aux fuites liées au monde du cinéma.Les informations relayées par V Scooper sont. Cependant, leurs sources sont généralement fiables, ce qui peut donner quelques pistes plausibles sur la nouvelle aventure de Lara Croft.Par le passé, le site avait déjà mentionné que ce nouveau jeu Tomb Raider proposerait une aventure en monde ouvert dans une région de l'Inde. Il évoquait notamment la possibilité de piloter une moto pour explorer cette région du monde et de recruter des équipes et des alliés pour vous aider stratégiquement dans vos missions. Mais les nouvelles informations récoltées par V Scooper donnent de nouvelles précisions sur l'histoire, l'environnement global mais aussi sur Lara elle-même.Ce nouveau jeu permettrait à Lara deDu côté de la trame principale,. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de spéculations pour le moment.Quant à l'héroïne, elle pourrait proposer aux habitués de la saga un visage qu'ils n'ont encore jamais vu. Les informations de V Scooper précisent que. Cela aurait d'ailleurs un impact dans le gameplay du titre avec une « approche plus stratégique, des options non létales et la possibilité de diriger ses alliés dans certaines situations ».Enfin, V Scooper conclut en déclarant que ce nouveau jeu Tomb Raider serait entré dans sa phase finale de développement. Avec autant de détails partagés et, tout laisse penser que le titre pourrait avoir droit à un segment pendant les Game Awards 2025. Mais cela n'a pas encore été confirmé.