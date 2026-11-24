Plusieurs artworks et concept arts de Senua, développé par Ninja Theory, ont été partagés sur la Toile par différents développeurs.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Senua ne verra peut-être pas le jour, à la suite de la séparation entre Ninja Theory et XBOX, qui a notamment mené à des licenciements conséquents. Pour autant, certains développeurs de chez Ninja Theory ont partagé leur travail sur Senua, il y a peu de temps.

Senua se montre via des concept arts

En effet, il y a quelques jours de cela, divers développeurs ont révélé des concept arts concernant le monde de Senua sur ArtStation, donnant dès lors un bel aperçu de l'univers de ce troisième opus. Ainsi, Jay Brindle, Chris Rundell, Jim Waters, Andrew Watkins, Dan Attwell et Dan Bavin ont partagé leurs œuvres sur la Toile. Par exemple, Dan Bavin, qui est « Expert Environment Artist » chez Ninja Theory, a publié plus d'une quinzaine d'artworks représentant les « Ancient Mountain Ruins » et a donné la description suivante : « Les mystérieuses antiques ruines montagneuses qui dominent l'horizon, issues du troisième volet non sorti de la série Hellblade : Senua ».

D'autres développeurs offrent de plus amples concept arts de l'univers de Senua, notamment sur le bateau de la protagoniste ou encore sur des environnements spécifiques (forêt, monument, éléments de décor, etc). Nul doute que ces images raviront les yeux de la communauté, bien que la sortie de Senua soit plus que compromise. À l'heure actuelle, aucune annonce n'a été faite concernant l'annulation du projet, mais les dernières actualités à propos de Ninja Theory ne sont pas très optimistes.

Affaire à suivre, donc, au sujet de l'avenir de Senua et la franchise Hellblade, qui semblent tous deux en péril à ce stade.