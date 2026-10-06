Ninja Theory (Senua) contraint de licencier après l'échec des négociations

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 octobre 2026 à 14h05
La situation empire chez les créateurs de Senua. Le studio Ninja Theory est en train de licencier plusieurs de ses employés, suggérant que le pire est à venir pour la structure mais aussi pour son jeu récemment annoncé.
Ninja Theory (Senua) contraint de licencier après l'échec des négociations

Entre incertitude et espoir, Ninja Theory était dans une situation critique après l'annonce du plan de restructuration d'Xbox. Pour éviter la fermeture du studio, des négociations avaient été entamées. Mais Matt Booty avait récemment confié que deux accords sont finalement tombés à l'eau. 

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Aujourd'hui, la fermeture du studio derrière Senua se rapproche un peu plus. Dans un article datant du 5 octobre 2026, VGC révèle que neuf employés ont indiqué sur leurs profils LinkedIn respectifs qu'ils étaient à la recherche d'un nouveau poste après avoir été licenciés. 

Plusieurs personnes travaillant sur Senua licenciées du jour au lendemain

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Sur le réseau social, plusieurs personnes qui travaillaient sur Senua ont partagé leur tristesse. La programmeuse Katrin Mair regrette notamment de ne pas pouvoir voir la fin du projet après tant de temps, de travail et d'énergie consacrés au titre. 

C'est terriblement triste de savoir que nous ne terminerons pas ce sur quoi nous travaillions. Tant de soin, de talent et d'efforts y ont été consacrés, et j'aurais vraiment aimé que nous ayons la chance de voir ce que cela aurait pu devenir.

Ces déclarations suggèrent également que le développement de Senua pourrait tout simplement être abandonné dans les prochaines semaines. Un tel scénario choque autant le public que l'industrie car rappelons que Senua avait été officialisé lors du Summer Game Fest 2026. Mais s'agit-il d'un fait avéré ou d'une simple spéculation ? 

Est-ce que le titre est annulé ? 

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La fermeture du studio Ninja Theory n'a pas encore été prononcée. Néanmoins, l'absence de repreneur et les licenciements suggèrent que ce cas de figure pourrait devenir réalité. Sans une déclaration officielle du studio, Senua est donc toujours en cours de développement. Si le titre était originellement prévu pour 2027, il pourrait bien ne jamais arriver entre les mains des joueurs. 

Il ne reste plus qu'à surveiller la situation et les déclarations de Ninja Theory dans les prochains jours. Mais si vous aimiez la saga Hellblade, sachez que l'avenir de Senua est encore très incertain à l'heure où ces lignes sont rédigées.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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