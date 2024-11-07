Xbox Game Pass : Des changements à prévoir pour le programme Microsoft Rewards

Le système de quêtes du Xbox Game Pass a reçu quelques modifications impactant les conditions d'obtention des points, mais également la régularité et la curiosité des utilisateurs.
Les joueurs abonnés au Xbox Game Pass dans sa version Ultimate peuvent obtenir de multiples récompenses en jouant via le système de quêtes
. Tout comme dans un jeu vidéo, les utilisateurs ont des objectifs à accomplir et des quêtes quotidiennes à effectuer. Chaque tâche accomplie est récompensée par des Points Rewards qui peuvent être échangés contre des cartes cadeaux, des dons à des associations ou des monnaies en jeu
pour des titres comme Minecraft
, Overwatch 2 ou Sea of Thieves
. Mais certaines des conditions d'obtention de ces récompenses ont récemment été modifiées.
Jouez au minimum 15 minutes par jour à un titre du Xbox Game Pass pour être récompensé
Depuis le 5 novembre 2024, les quêtes quotidiennes du programme Microsoft Rewards imposent de remplir de nouvelles conditions
pour être validées. Quatre nouveaux objectifs ont ainsi été ajoutés, dont certains pensés pour encourager la découverte de nouveaux titres :
- Jeu quotidien : cette quête est presque identique à celle proposée par le passé. Cependant, si une simple connexion à n'importe quel jeu suffisait à la valider, il est désormais nécessaire de passer au moins 15 minutes dessus pour la valider désormais
- Pack mensuel de 4 : avec cette quête, obtenez des points en jouant à quatre jeux Game Pass différents pendant au moins 15 minutes chaque mois civil
- Pack mensuel de 8 : cette quête est similaire au format Pack mensuel de 4, mais demande de jouer à 8 jeux différents au minimum, toujours pendant 15 minutes
- Série hebdomadaire : cette quête est pensée pour récompenser la régularité des abonnés au Xbox Game Pass. En jouant au moins cinq jours par semaine, les utilisateurs peuvent gagner des points, mais aussi débloquer le multiplicateur de la semaine suivante. Une série de deux semaines rapporte deux fois les points de base, une série de trois semaines rapporte trois fois les points de base et une série de quatre semaines et plus rapporte quatre fois le multiplicateur de base. À noter que si une série est interrompue, il faudra renouveler entièrement l'opération pour retrouver le bonus perdu
En maintenant le bonus maximal, il serait possible de gagner jusqu'à 2000 Points Rewards par mois. Mais ces changements ne sont pas encore valables pour tous. À l'heure où ces lignes sont écrites, les nouvelles conditions des quêtes sont accessibles uniquement aux abonnés australiens
du Xbox Game Pass. Cependant, il est fort probable que celles-ci soient appliquées à d'autres régions du monde dans les semaines à venir, si l'essai est concluant.
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