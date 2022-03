SoT : La saison 6 se dévoile et arrive ce 10 mars

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Une nouvelle année de contenu va débuter pour Sea of Thieves, avec comme première partie la saison 6, qui va être implantée ce 10 mars. Celle-ci apporte certaines nouveautés, pour prolonger l'expérience de celles et ceux qui auraient fait le tour du jeu de pirates.L'une des nouveautés majeures de cette saison, et même de cette année 2022,. Ces derniers permettent de récupérer de jolis trésors en terrassant les menaces qui s'y trouvent. Pour le moment, six apparaîtront dans les eaux tumultueuses de Sea of Thieves. Rare précise que ces Forts sont parfaits pour les équipages plus petits. Ces Forts auront également des utilités secondaires, que vous pourrez découvrir par vous-même.(mais arrivera plus tard) avec des défis qui seront différents si vous retentez l'expérience. En outre, de nombreuses récompenses, gratuites pour toutes et tous, seront de la partie, en plus du Plunder Pass. Un set pour votre navire sera, notamment, au programme. La boutique Pirate Emporium fera aussi peau neuve, comme chaque saison.Tous les détails de la saison 6 seront communiqués ce 10 mars, au moment de sa sortie, et nous ne manquerons pas de vous les communiquer. En attendant, vous pouvez avoir un aperçu de tout cela en images.