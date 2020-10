SoT : La mise à jour Fate of the Damned annoncée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Nous avons connu Rare un peu plus loquace ces derniers mois à propos de, n'hésitant pas à teaser plus largement ses futurs ajouts. Néanmoins, après avoir repoussé son contenu d'août en septembre, notamment à cause du coronavirus,Il faudra attendre avant d'en savoir davantage, puisque nous n'avons qu'un nom et une date., qui peut être traduite en « Le Sort des Damnés ». Rare pourrait nous en dire plus sur les grandes lignes de cette mise à jour, avec les principaux ajouts, très rapidement, puisque la plupart du temps le contenu est légèrement présenté avant la publication d'une mise à jour sur Sea of Thieves En attendant, vu le petit teaser aux allures effrayantes, il semble que le studio célèbre Halloween avec cette mise à jour.Comme toujours, nous ne manquerons pas de vous relayer les différentes informations à propos de cette mise à jour dès lors qu'elles seront communiquées par Rare.