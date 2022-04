Sea of Thieves : Une semaine spéciale pour célébrer le million de Légendes Pirates

Instant Gaming, vous le propose pour la somme de 27,99 € au lieu de 39,99 €, soit 30 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Rare a annoncé, en ce début de mois d'avril 2022,, ce qui prouve l'implication de la communauté. Pour rappel,, que ce soit le Collectionneur d'Or, l'Appel du Chasseur ou encore les Os de la Faucheuse, sans oublier l'Alliance des Marchands et l'Ordre des Âmes. De ce fait, il faut avoir joué un certain nombre d'heures pour avoir débloqué ce prestigieux statut.Pour célébrer ce palier, mais aussi encourager d'autres joueurs à devenir une Légende Pirate, Rare va organiser quelques festivités. Dans un premier temps, en permettant de découvrir des statistiques sur le site officiel, puis, le 7 avril, avec un aperçu d'une nouvelle expérience pour les Légendes Pirates, nommée La Légende du Voile. Enfin, le plus intéressant, des choses se passeront en jeu,(uniquement pour les Légendes). Du 8 au 11 avril, il sera également possible de récupérer un cache-œil légendaire en argent.. Le détail de l'événement est à retrouver ici Pour rappel, Sea of Thieves , qui possède 25 millions de joueurs uniques, reste disponible sur PC et Xbox. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire