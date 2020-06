Sea of Thieves : Un concours est proposé, avec un PC Gamer en gros lot

Rare propose pour ce début d'été un concours spécial pour les joueurs de Sea of Thieves, permettant de remporter un PC Gamer.

Détails du concours « Les Plus Grandes Histoires Jamais Contées »

Possédant une communauté de plus en plus puissante, bien aidée par le lancement sur Steam au début de ce mois de juin,ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et proposera, au cours de ces prochains mois, de nouvelles mises à jour visant à améliorer le titre en ajoutant du contenu inédit. C'est toutefois pour une tout autre chose que le studio prend la parole :En plus de deux ans, les histoires que les joueurs ont à raconter sont assurément nombreuses et certaines méritent sans aucun doute d'être mises en lumière. C'est dans ce sens que Rare propose le concours «», qui demande à tous les pirates souhaitant participer de. Pour ce faire, pléthore d'outils sont mis à disposition des joueurs les plus créatifs afin qu'ils puissent réaliser le meilleur court-métrage ( ici ). Notez qu'il n'est pas obligatoire de les utiliser. Qui plus est, un filtre Instagram est également disponible Pour valider la participation,, qui doit apparaître dans le titre ou la description de la vidéo. Si la vidéo est seulement mise sur YouTube, vous devez impérativement la partager sur votre compte Twitter, avec le hashtag, pour qu'elle soit vue par Rare. Vous avez jusqu'au 3 juillet pour créer et poster votre vidéo.Concernant les lots, sachez que le gagnant aura l'honneur de remporter un PC Gamer MSI Trident X Plus 9SF-488EU d'une valeur de 3 745 euros, mais aussi de voir son pirate apparaître dans l'une des futures publications de. Les autres joueurs recevront quant à eux 4 250 pièces anciennes. Pour toute autre question, sachez qu'une FAQ est disponible sur le site officiel