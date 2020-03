Sea of Thieves vient de souffler sur sa deuxième bougie. Sans grande surprise, Rare souhaite célébrer ce moment, et propose un événement exceptionnel, avec de nombreuses récompenses.

Événements deux ans Sea of Thieves

The Hungering Deep → du 20 au 27 mars Tuez trois mégalodons pour débloquer le tambour de Merrick.

→ du 20 au 27 mars Cursed Sails → du 27 mars au 3 avril

→ du 27 mars au 3 avril Forsaken Shores → du 3 avril au 10 avril.

Sorti le 20 mars 2018 sur PC et Xbox One,vient donc de célébrer ces deux ans. Durant ces deux années, les joueurs ont pu apprécier le contenu apporté par Rare par le biais de mises à jour, notamment sur ces derniers mois, dans le but de rendre l'expérience meilleure. Grâce à tout ce travail,. Naturellement, ce dernier a décidé de les remercier en lançant un événement spécial.De nombreuses surprises et cadeaux attendent les joueurs ces prochains jours. Dans un premier temps, sachez que celles et ceux se connectant àentre ce jeudi 19 mars et ce vendredi 27 mars recevront, automatiquement, le « X Marks the Spot » Eye of Reach. Mais ce n'est pas tout, les utilisateurs du Game Pass Ultimate auront la chance de récupérer un skin exclusif, l'Ancestral Ship Set, rendant hommage au jeu Ori and the Will of the Wisps, lors de leur connexion.Toutefois, la partie la plus intéressante est celle qui arrive, étant donné que. Ainsi, il sera possible « revivre certains des plus grands moments de la Mer des Voleurs » et de récupérer des cosmétiques propres aux événements, mais aussiIl faudra de ce fait réussir certaines quêtes, à l'instar du concours de pêche proposé il y a quelques semaines, pour les débloquer. Vous pouvez les suivre en direct, ainsi que votre progression, directement sur le site officiel . Un DLC sera mis à l'honneur chaque semaine, de la manière suivante :Finalement, la dernière étape des festivités sera un événement permettant de débloquer de « superbes cosmétiques » du bateau, dès le 30 mars. Trois objectifs devront être remplis pour le récupérer.L'article sera mis en jour chaque semaine pour lister les récompenses qui peuvent être obtenues ainsi que les divers défis à effectuer.