Sea of Thieves : The Shrouded Deep, la troisième Aventure, se dévoile en images

Grâce aux Aventures, Rare peut proposer aux joueurs de Sea of Thieves un contenu narratif régulier. Celles-ci ne sont disponibles que durant un certain temps, mais permettent de prendre part à diverses missions, tout en obtenant des récompenses si les Aventures sont complétées. Après deux premières histoires, la troisième arrive, et vient d'être brièvement présentée par les développeurs.Dans cette dernière,Ce pirate chevronné est à la recherche d'un artefact, lequel semble avoir un lien particulier avec le Shrouded Ghost. Il s'agit du monstre marin le plus rare, et puissant, de Sea of Thieves.Comme nous pouvons le voir dans cette bande-annonce,, servant désormais de repère sous-marin.. Vous aurez donc trois semaines pour terminer ces quêtes et autres énigmes, pour en savoir plus sur cette troublante histoire.