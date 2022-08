Sea of Thieves : Saison 7, MàJ 2.6.0, les détails de la mise à jour

Les détails de la saison 7 de SoT

Devenez capitaine

Les améliorations

Des tabourets utilisables peuvent être trouvés sur les différentes îles.

Les joueurs peuvent désormais zoomer sur la carte, une note ou une quête, pour mieux voir un point précis.

Les joueurs ennemis ne pourront plus réanimer un coéquipier sur un autre navire.

Les joueurs solo resteront moins longtemps dans le Ferry après leur mort.

Autres nouveautés

En ce début de mois d'août, les joueurs depeuvent découvrir une nouvelle saison, la septième du jeu de pirates, permettant d'ajouter une pléthore de nouveautés, mais aussi plusieurs améliorations. Pour que vous ne soyez pas perdu, nous vous proposons un petit récapitulatif dePour commencer, et comme cela était attendu depuis un bout de temps,, tout en le personnalisant. Vous pourrez même le nommer, tel un vrai pirate. Un nouveau chemin de progression est également ajouté pour les capitaines, dans le but de débloquer de nouvelles récompenses. D'ailleurs, pour aller dans ce sens, les charpentiers présents sur les avant-postes vous proposeront de nouveaux services, comme la réparation de votre navire, mais aussi vous fournir de nouveaux voyages.En parlant des avant-postes, ces lieux sacrés deaccueillent également un nouveau groupe de personnages,. Ces derniers agissent plus ou moins comme des intermédiaires entre les capitaines et les sociétés, pour vendre le butin plus rapidement. Sachez aussi que tous les capitaines de navires auront un journal de bord, que les autres joueurs peuvent récupérer, à l'image d'un pavillon d'émissaire.Comme nous le mentionnions plus haut,, notamment avec différents accessoires, pour rendre la cabine unique. Bien évidemment, vous pouvez sauvegarder votre bateau, dans le but de ne pas perdre de temps à remodifier votre navire lors du lancement de chaque partie.De nombreuses améliorations sont apportées, pour que l'expérience soit plus poussée. Voici une liste non exhaustive de ces changements :Au niveau des cosmétiques,, avec de nouveaux skins. Bien évidemment, un Plunder Pass est ajouté, dans le but de récupérer de nombreuses récompenses. Certaines ne peuvent être obtenues que via le chemin premium, bien évidemment. 100 niveaux sont disponibles, à débloquer durant la saison. Bien évidemment, de nombreuses corrections de problèmes et optimisations en tout genre sont déployées avec cette mise à jour, que vous pouvez retrouver dans le patch notes , en anglais.est à retrouver sur PC et Xbox Series et Xbox One. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire