Sea of Thieves : Saison 4, mise à jour & détails

Saison 4 de Sea of Thieves, les détails

Nouveaux lieux immergés

Plunder Pass

Autres nouveautés

Après une rencontre avec Jack Sparrow et l'univers Pirates des Caraïbes, il est temps de passer à une nouvelle saison dans, laquelle est toujours marquée par des événements sous-marins. Avec, les sanctuaires des sirènes sont mis en avant, puisque les joueurs pourront s'y rendre pour tenter de mettre la main sur de nouveaux trésors et participer à de nouveaux défis. Il s'agit de l'ajout le plus important de la mise à jour, qui voit également l'arrivée d'un nouveau Plunder pass, comme chaque saison.Comme nous vous le disions,. Nous en trouvons six sur la carte, tous étant engloutis dans les profondeurs de l'océan. Pour les visiter, il suffit de scruter votre carte sur le navire, étant donné que leur emplacement y est indiqué. Pour mettre la main sur leurs trésors, vous allez notamment devoir résoudre quelques énigmes, vous permettant au passage de découvrir des endroits cachés...Ces trésors, nommés trésors coralliens, peuvent être récupérés en cours de route, mais aussi être mis sous la protection des sirènes, afin de les retrouver une fois votre quête terminée. Ces escapades ne seront pas de tout repos, puisque vous devrez également faire face à quelques ennemis. Mais si cela n'est pas suffisant, et que vous souhaitez bien plus d'affrontements (et de trésors), alors il faudra prendre la direction des trésoreries de sirènes, lesquelles fonctionnent comme les forts, vous permettant de vous mesurer à des vagues de Crabiers ou sirènes, qui ne vous laisseront jamais tranquille, dans le but d'accéder à la chambre forte, remplie de joyaux. Nous en trouvons trois sur la carte.Enfin, pour en finir avec ces nouveaux lieux, sachez que vous pourrez également mettre la main sur des bouteilles de corail sur le rivage, vous invitant à participer à une quête dans ce royaume des profondeurs.Évidemment, qui dit nouvelle saison dit Plunder Pass inédit. 100 récompenses pourront de ce fait être récupérées par les joueurs, avec la possibilité de participer à des défis pour récupérer davantage d'XP. Rare précise qu'un remaniement du système d'épreuves a eu lieu, pour offrir plus de moyens dans la récupération de ces récompenses exclusives.Bonne nouvelle pour la communauté,Il aura cette fois-ci lieu sur quatre semaines.Pour le reste, des skins ont été ajoutés à la boutique Pirate Emporium, que ce soit pour le navire, le personnage ou l'équipement. Il est également possible de récupérer la traditionnelle attitude gratuite avec, pour cette fois, l'attitude théâtrale.Enfin, plusieurs améliorations ont été apportées et plusieurs problèmes corrigés, dans le but d'améliorer l'expérience. Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela en vidéo :Si vous ne possédez toujours pas, et que cette mise à jour spéciale vous donne envie, sachez qu'il est gratuit via le Xbox Game Pass. Vous pouvez sinon vous le procurer à moindre coût grâce à notre partenaire