Sea of Thieves : Sables perdus, la quatrième Aventure, est disponible

Sables perdus, la quatrième Aventure de SoT

Après trois premières aventures riches en histoires et défis multiples, les joueurs de Sea of Thieves peuvent, depuis ce 26 mai, découvrir la quatrième, laquelle est nommée. Il faudra ici faire équipe avec tous les membres de la communauté,Merrick a fait son retour à Golden Sands pour prêter main-forte à la protection de l'avant-poste, mais aussi pour recruter les anciens habitants dans le but d'aider à la reconstruction. Néanmoins, d'effrayantes menaces planent à l'horizon, signe que le combat n'est pas fini. Durant cette aventure, chaque joueur ou équipage aura un choix à faire :Rare a fait le choix de proposer un petit défi communautaire, puisque chaque action influence l'histoire. Le côté ayant reçu le plus de soutien d'ici au 9 juin remportera la bataille. Pour lancer cette aventure, il suffit d'aller parler à Larinna. Naturellement, comme toujours, des récompenses uniques pourront être débloquées par les joueurs, et ce, qu'ils soutiennent Merrick ou le Serviteur de la Flamme.Enfin, notez que durant cette Aventure,, lesquelles ont été envoyées par l'os de la faucheuse pour troubler les équipages durant leur périple.