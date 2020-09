Sea of Thieves : Rare propose un skin payant, pour lutter contre le cancer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



On le sait, Rare est très engagé dans différentes luttes, n'hésitant pas proposer quelques cosmétiques en jeu, dont les bénéfices sont reversés en partie ou totalement à diverses associations caritatives. En cette fin d'année 2020,Les joueurs peuvent donc acheter sur Steam et le Microsoft Store pour la somme de 5,99 € et 5,30 € selon la plateforme, avec 100 % des bénéfices distribués à Stand Up To Cancer via le Microsoft Store, et 75 % sur Steam. Un aperçu des voiles est d'ailleurs disponible en vidéo, même si leur achat se fait, avant tout, pour la cause. D'ores et déjà disponible les deux plateformes, le pack restera en vente jusqu'au 6 novembre 2020.Si vous souhaitez en apprendre davantage sur, ou tout simplement faire un dont, vous pouvez vous rendre sur leur site juste ici Sea of Thieves reste, pour rappel, disponible sur PC et Xbox One. Il arrivera sans surprise sur Xbox Series X