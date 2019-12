Sea of Thieves propose un retour sur votre année 2019 en chiffres

Sea of Thieves a, à son échelle, été l'un des principaux acteurs de cette année 2019 dans l'industrie vidéoludique. De ce fait, Rare vous propose de revenir sur votre année, avec différentes statistiques, plus ou moins intéressantes.

Même s'il n'a pas connu le succès de Fortnite ou Apex Legends a réussi à revenir de plus belle, après un démarrage poussif, et possède désormais une solide communauté. Depuis plusieurs mois,, apportant son lot de nouveautés, permanentes et temporaires. Cela a eu pour conséquence de faire revenir un nombre important d'anciens joueurs, tout en en séduisant de nouveaux.Ainsi, si vous faites partie de plus de huit millions de joueurs de Sea of Thieves , vous pouvez, dès maintenant,, à cette adresse. Vous pourrez ainsi découvrir, en autres, le nombre de pièces d'or que vous avez gagné, le nombre d'îles visitées, de voyages terminées et bien d'autres choses. Vous pourrez également avoir uLa quasi-totalité des statistiques est présente, vous n'avez qu'à vous connecter ici pour pouvoir voir quel genre de pirate vous êtes.