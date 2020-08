Sea of Thieves propose un événement en jeu à l'occasion des 35 ans de Rare

Sea of Thieves célèbre les 35 ans de Rare

Shipwreck Bay → Rendez-vous sur l'épave du Blackwyche.

Snake Island → Trouvez et interagissez avec la peinture aux trois crapauds.

Plunder Valley → Trouvez et interagissez avec la peinture de l'ours et de l'oiseau.

Thieves Haven → Trouvez et interagissez avec la peinture des animaux colorés.

Affrontez une tempête, de nuit et avec toutes les lumières du bateau éteintes.

Même si le studio d'origine, Ultimate Play the Game, a été créé en 1982 par Tim et Chris Stamper,. Cela fait donc 35 ans que Rare développe des jeux vidéo, et à cette occasion le studio, qui est actuellement la propriété de Microsoft, propose aux joueurs deun petit événement en jeu, afin de repartir avec un skin exclusif.Ainsi, cinq lieux seront à visiter, lesquels font référence à certaines légendes de. Le but est de visiter ces lieux afin de repartir avec, mais aussi récolter quelques doublons et de l'or.Voici les cinq lieux dans lesquels il faut se rendre, et avec quoi interagir afin de valider les défis :Pour reconnaître plus facilement certains lieux, Rare a partagé quelques images, classées dans l'ordre des lieux indiqués ci-dessus.Une fois que ces cinq petites actions seront effectuées, vous pourrez repartir avec la figure de proue Rare. Vous pouvez suivre votre progression à cette adresse