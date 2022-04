Sea of Thieves présente Legend of the Veil, une quête légendaire

Instant Gaming, vous le propose pour la somme de 24,99 € au lieu de 39,99 €, soit 38 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cette année 2022 sera riche en contenu pour les joueurs de Sea of Thieves, quels qu'ils soient. Les pirates réguliers, ayant atteint le prestigieux rang Légende Pirate, les occasionnels ou même les débutants, tous pourront profiter de choses inédites sur les eaux dangereuses de SoT., mais jouables par tous (sous une condition).. La spécialité de cette quête légendaire est que les deux premiers chapitres ne seront jamais les mêmes, permettant donc aux joueurs de la relancer plusieurs fois. Diverses énigmes et des affrontements seront au cœur de ces deux premières étapes,, entre tornades et vaisseaux fantômes.Côté exploration, plusieurs lieux intrigants seront de la partie, avec un cimetière d'épaves sous-marin, une rencontre avec des requins et un labyrinthe. Mieux encore, il faudra connaître la map sur le bout des doigts pour savoir dans quels lieux vous rendre à certains moments de la quête, puisque les cartes ne révéleront qu'une partie des îles à explorer. En d'autres termes,. Bien qu'elle soit destinée aux Légendes Pirates (nécessaire qu'un joueur ayant atteint ce rang la lance), tout le monde pourra y participer. Rendez-vous dès le 21 avril pour la découvrir.Pour rappel, Sea of Thieves , qui possède 25 millions de joueurs uniques, reste disponible sur PC et Xbox. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire