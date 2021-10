Sea of Thieves : Pièces anciennes, comment en obtenir ?

Les Pièces anciennes, comment les obtenir ?

Via le Plunder Pass. Chaque saison, Rare permet aux joueurs, en jouant et en engrangeant de l'XP, de débloquer quelques Pièces anciennes.

Chaque saison, Rare permet aux joueurs, en jouant et en engrangeant de l'XP, de débloquer quelques Pièces anciennes. En tuant des squelettes anciens. Ces derniers ont été ajoutés en même temps que cette monnaie virtuelle et apparaissent très rarement sur les îles. Toutefois, dès que vous en voyez un, attaquez-le, puisqu'une fois à terre, il vous permettra de récolter une jolie somme de Pièces anciennes, pouvant aller à plusieurs centaines si vous êtes chanceux.

est un jeu qui a bien évolué depuis sa sortie en mars 2018. Avec le temps, une pléthore de mises à jour sont venues ajouter du contenu, pour que l'expérience soit plus profonde et que les joueurs ne puissent jamais s'ennuyer. L'un de ces ajouts sont les(ou Ancient Coins en version originale) et ne peuvent être utilisées que dans la boutique Pirate Emporium, pour obtenir des cosmétiques ou encore ces fameux animaux de compagnie, qui vous accompagnent durant vos aventures.Si vous ne savez pas comment en obtenir, nous vous expliquonsDans un premier temps, parlons de la manière gratuite. Vous pouvez, effectivement, mettre la main suret, un peu plus, en ayant de la chance. Toutefois, n'ayez pas de fausse joie, cela ne vous permettra pas d'acheter l'entièreté de la boutique...Voici comment en obtenir gratuitement :Si vous souhaitez augmenter votre stock plus vite, vous allez pouvoir dépenser votre argent, directement en jeu via la boutique Pirate Emporium.Vous pouvez également acheter des packs via les stores respectifs (PS Store, Microsoft Store et Steam).Toutefois, nous rappelons que cette monnaie virtuelle n'apporte aucun avantage dans le gameplay et n'offre que des skins. Il n'est donc pas obligatoire d'en avoir.