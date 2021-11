Sea of Thieves offre des skins à l'effigie d'Halo

L'ensemble original navire Spartiate → Jouez du 24 novembre 11h au 1 er décembre 17h.

→ Jouez du 24 novembre 11h au 1 décembre 17h. Nouvelles voiles et drapeau → Jouez du 1er décembre 11h au 8 décembre 17h.

Il n'est pas rare de voir Rare offrir des cosmétiques à ses joueurs, pour les encourager à jouer. Il y a un peu plus de deux ans, le studio s'était associé pour créer un ensemble de skins rendant hommage à l'une des licences les plus populaires de Microsoft, Halo. À l'occasion de la sortie de la bêta du multijoueur et pour rappeler que Halo Infinite arrive très vite,. Toutefois, pour que celles et ceux ayant déjà profité du bundle puissent également être honorés,(voir plus bas).En effet, une deuxième vague sera organisée, permettant de récupérer, toujours gratuitement, les nouvelles voiles et le drapeau spartiate noble. Au total, vous pourrez donc obtenirPour mettre la main sur ces éléments, vous n'avez qu'à jouer à. Aucune action particulière n'est demandée, si ce n'est de vous connecter à un moment particulier, mais très large :Si vous n'avez pas encore récupéré le set de skins, c'est donc le moment ou jamais, puisqu'il n'est pas sûr qu'il fera son retour de sitôt. Halo Infinite sortira, quant à lui, le 8 décembre, sur PC et Xbox.reste disponible sur PC et Xbox. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire