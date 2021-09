Sea of Thieves nous replongera dans les fonds marins avec la saison 4

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après une saison 3 marquée par la licence Pirates des Caraïbes,. Dans une nouvelle vidéo, et après avoir teasé le sujet, le studio est revenu sur les possibilités qui arrivent avec cette nouvelle mise à jour de Sea of Thieves , qui apportera son lot de contenu.Comme nous pouvons le voir,, mais aussi résoudre les différents mystères. D'ailleurs, les ennemis que nous avons pu découvrir lors de la saison 3 seront de retour pour vous mettre des bâtons dans les roues.Une fois les différents ennemis vaincus et le trésor de corail découvert, vous allez devoir le stocker dans des statues de sirènes (les mêmes qui vous ramènent au navire si vous êtes tombé à l'eau) et vite rejoindre votre bateau. Chaque entrée de sanctuaire de sirènes étant marquée sur la carte, vous n'avez pas de temps à perdre si vous ne souhaitez pas avoir une mauvaise surprise lors de votre remontée à la surface...Mais ce n'est pas tout,. Ces derniers sont également sous-marins et proposent de repartir avec des trésors inestimables.En plus de tout cela, un nouveau Plunder Pass et des cosmétiques seront introduits avec cette saison 4. Tous les détails seront donnés en parallèle de son déploiement, qui aura lieu ce jeudi 23 septembre, dans l'après-midi. Nous ne manquerons pas de vous détailler tout le contenu de la mise à jour une fois disponible, comme à notre habitude.