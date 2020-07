Sea of Thieves : MàJ Vents Cendrés, patch 2.0.17, tous les détails

Nouveautés de la mise à jour Vents Cendrés

Nouveautés Pirate Emporium

Prix réduits pour le pack Héritage de Rare.

Une attitude offerte à tous les joueurs (Claquement de Talons) qui la réclament avant la fin de la mise à jour.

Nouveaux cosmétiques pour les familiers.

Nouvelles attitudes.

Nouvelle collection de vêtements avec les tenues de Kraken.

Autres nouveautés, changements et améliorations

Amélioration de la registration des hits, puisque les armes à distance ne peuvent plus causer de dégâts à travers des éléments de l'environnement.

Les joueurs qui quittent la partie en Arène verront leur navire couler petit à petit.

Les navires squelettes offriront dorénavant une caisse de stockage contenant de la nourriture, du bois et des boulets de canon lorsqu'ils sont battus.

Les vagues de squelettes dans les forts apparaîtront plus rapidement.

Nombreuses corrections de bugs.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après un petit report suite à des problèmes techniques, Rare a décidé de déployer sa mise à jour mensuelle ce mercredi 29 juillet, tout en détaillant les changements que pourront découvrir les joueurs. D'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes, il faudra télécharger entre 3,3 Go et 6,2 Go afin d'en profiter.Suite aux aventures de Stitcher Jim, le Capitaine Flameheart a réussi à invoquer ses fidèles disciples, les. De ce fait, quatre nouveaux capitaines squelettes feront leur apparition sur les îles de, qui sera marquée par une tornade. Prenez-garde, ces squelettes sont plus redoutables que ce à quoi nous a habitué Rare, puisqu'ils peuvent charger ou encore jeter des rochers enflammés et même entraîner les joueurs dans un nuage cendré. Une fois vaincus, ceslaissent tomber deset d'autres trésors.Concernant ces crânes, ils peuvent bien évidemment être vendus à l'Ordre des âmes en échange d'or, mais une autre utilisation bien plus intéressante pourra être choisie, puisqu'il sera possible d'utiliser ces crânes en guise d'arme. En effet, si ces crânes sont utilisés pendant un combat, que ce soit contre d'autres joueurs ou des squelettes, des jets de flamme sortiront de la bouche de ce crâne. Notez également que vous pourrez enflammer des navires avec ce crâne. Malheureusement, la puissance de celui-ci n'est pas indéfinie, et sa force faiblira au fil du temps, tout comme sa valeur.Comme toujours, plusieurs nouveautés arrivent dans la boutique Pirate Emporium, tout comme certaines promotions. Voici les choses à retenir pour la mise à jour Vents Cendrés :Vous pourrez retrouver de nouvelles marchandises chez Duke, avec l'équipement de Désosseur Téméraire ou encore l'équipement de Perroquet et Clair de Lune.En outre, vous pouvez retrouver une liste des changements et améliorations les plus importants ci-dessousVous pouvez retrouver l’entièreté du patch notes sur le site officiel . Une vidéo est même disponible, permettant de découvrir ces nouveautés en images.