Sea of Thieves : MàJ 3.3.0 de la saison 15, le détail des nouveautés

La saison 15 de Sea of Thieves est maintenant disponible. Retrouvez tous les détails sur son contenu afin de tout savoir des nouveautés.
Sea of Thieves vient de lancer sa saison 15
qui apporte de nombreuses nouveautés, notamment pour améliorer la faction l'Appel du chasseur. Les joueurs profiteront de plusieurs innovations dans plusieurs domaines, de quoi relancer le jeu de pirates pendant un certain temps. Voici un petit récapitulatif de la saison 15 de Sea of Thieves dans le but de tout maîtriser lors de votre prochain embarquement pour cette nouvelle aventure
.
Le détail de la saison 15 de Sea of Thieves
L'élément central de cette quinzième saison est l'Appel du chasseur
, qui propose désormais des voyages spéciaux de la faction, accessible via la table des quêtes, tandis que ces dernières ont été revues pour être plus intéressantes en termes de récompenses. D'ailleurs huit raids ont été introduits. Enfin, notez qu'il sera possible de devenir émissaire de l'Appel du chasser
, offrant là aussi de nouvelles récompenses.
En parallèle, les joueurs découvriront deux nouvelles menaces sur la mer : deux Mégalodons.
- Gueule rouge, qui est très agressif et peut provoquer des explosions et enflammer votre navire
- L'Horreur à coquille, qui est vêtu d'une armure de corail (qu'il faudra retirer pour le vaincre), tandis qu'il peut envoyer des dégâts électriques avec sa mâchoire, et surtout invoquer des crabiers électriques sur votre navire.
D'autres choses seront ajoutées en cours de saison, que nous ne détaillerons pas pour le moment.
Pour le reste, les joueurs découvriront un nouveau Pluder Pass avec une centaine de récompenses
, alors que le coffre de fortune a été remis dans la cache du Fort de fortune. La boutique Pirate Emporium est aussi ravitaillée, avec toujours la fameuse emote gratuite. Cette fois, nous aurons le droit à Pistolet de la Marée piquante.
Enfin, voici pêle-mêle une liste des différentes améliorations :
- Amélioration des serveurs
- Amélioration des performances
- Amélioration de la sarbacane avec un temps plus rapide entre le changement de chaque flèche
- Les pièges sont séparés des objets jetables dans l'inventaire. Jusqu'à deux peuvent être transportés par les joueurs
- Meilleure gestion de la manette
Pour tout savoir de la saison 15, vous pouvez toujours consulter le patch notes de la mise à jour 3.3.0
, qui a été publiée ce 20 février 2025.
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