Sea of Thieves : MàJ 2.7.0 de la saison 8, les détails

Saison 8 et mise à jour 2.7.0 de SoT

Plus de PvP

Nouvelle boutique Pirate Emporium et Plunder Pass

Les joueurs depeuvent profiter, ce 22 novembre, d'une nouvelle mise à jour majeure, laquelle apporteet de fait, de nombreuses nouveautés. Pour ne pas être perdu avec tout ce qui arrive, nous vous proposonsci-dessous.Après la fermeture du mode Arène, celles et ceux aimant par-dessus tout le PvP pouvaient ne pas trouver leur bonheur. Dans l'idée de rendre le PvP un peu plus intéressant sur, et inciter aussi les joueurs qui n'étaient pas friands de ces combats navals, Rare propose une nouvelle activité :. Pour cela, il suffit d'utiliser le Sablier du Destin, disponible sur son navire.Une fois que le choix est fait, vous allez pouvoir vous battre et vous attaquer aux bateaux ennemis, dans le but de les couler. Vous pourrez voir leur emplacement sur une Carte Tactique, dans le but de ne pas s'attaquer aux joueurs n'ayant rien demandé. Si vous parvenez à les couler, vous gagnerez des points d'Allégeance et des récompenses de faction. Mieux encore, un bonus spécial est octroyé aux équipages qui arrivent à faire chavirer quatre navires sans jamais couler une seule fois.Pour plus de challenge, vous pouvez embarquer avec des trésors, ce qui augmentera les points d’Allégeance que vous remporterez. En quittant cette bataille et en revenant dans la mer des Voleurs, vous pourrez alors tout vendre, dont votre Sablier, mais attention à ne pas vous faire attaquer par un autre bateau...Évidemment, comme chaque nouvelle saison de, un Plunder Pass est proposé, avec 100 paliers et autant de récompenses à débloquer au fil des semaines. Pour cette saison 8, l'ensemble de navire Ravenwood et le costume évolutif Ravenwood seront disponibles.Dans la boutique, de nouveaux skins font leur arrivée, notamment pour personnaliser votre personnage. Des promotions ont également lieu du 24 au 29 novembre pour mettre la main sur de nombreux éléments de personnalisation.Pour le reste, nous avons affaire à plusieurs améliorations au niveau du gameplay et quelques équilibrages. Rare s'est essentiellement consacré à la mise en place de cet arc PvP pour cette saison 8, qui devrait, sans aucun doute, plaire à une partie de la communauté, étant donné qu'elle n'empiète pas ou peu sur les plates-bandes des joueurs qui souhaitent simplement suivre l'histoire ou le contenu PvE.