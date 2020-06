Sea of Thieves : Les serveurs personnalisés arrivent bientôt

Une nouvelle fonctionnalité va venir enrichir l'univers de Sea of Thieves, avec les serveurs personnalisés, étant très attendus par les joueurs.

La possibilité de choisir le nombre et le type de navires.

Créer et distribuer un code d'invitation pour permettre à d'autres joueurs de rejoindre le serveur.

D'ici peu de temps, les serveurs personnalisés vont arriver dans Sea of Thieves, lesquels seront dans un premier temps destinés aux créateurs de contenu et groupes communautaires, qui pourront tester cette nouvelle fonctionnalité. Cette dernière est demandée depuis de nombreux mois par la communauté, qui aimerait profiter de serveurs avec des règles qui peuvent être personnalisées, ou inviter plusieurs groupes des personnes. Cela sera prochainement faisable si l'alpha s'avère être une réussite. Les développeurs estiment néanmoins que celle-ci durera assez longtemps. Rare explique par ailleurs les caractéristiques les plus importantes de ces serveurs privés. Cependant, comme il fallait s'en douter, aucune progression ne sera possible sur ces serveurs, Rare indiquant que ces derniers étaient davantage mis en place pour faire parler la créativité des joueurs. Ces serveurs ne sont pas mis en place pour être des serveurs PvE. Finalement, les développeurs précisent sur le site officiel qu'un déploiement plus large pourrait être fait si l'alpha est concluante, mais qu'aucune monétisation n'est prévue pour le moment, via la boutique Emporium par exemple. Rare étudie toutes les possibilités et reviendra vers la communauté plus tard. Sea of Thieves est pour rappel disponible sur PC et Xbox One.