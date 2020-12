Sea of Thieves : Les saisons et un battle pass introduits en 2021

partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 26,98 €

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Voici une nouvelle que nous n'attendions pas, puisque Rare avait pris un rythme de mises à jour mensuelles depuis environ un an et demi, ce qui a permis de fidéliser de nombreux joueurs, qui revenaient surchaque mois. Toutefois, la mise à jour de décembre sera la dernière, comme l'ont annoncé les développeurs dans une vidéo.Dès janvier 2021,. De nombreux événements seront lancés durant ces trois mois, avec bien évidemment des nouveautés lors de chaque début de cycle, alors que des corrections de problèmes pourront toujours être déployées en cours de route. Néanmoins, l'annonce la plus surprenante est que. Gratuit ou payant selon la version choisie, les joueurs pourront prendre part à de, que ce soit des tenues ou des skins pour les armes ou le navire. Une annonce qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais qui n'impactera aucunement le gameplay, puisque toutes les récompenses sont d'ordre cosmétique et, dans tous les cas, de nouveaux défis viendront ajouter un peu de diversité.Finalement,. Concernant la mise à jour de décembre, qui arrive le 9, nous aurons le droit au Festival des Grâces. De plus amples informations seront dévoilées lors de son déploiement. Sea of Thieves est pour rappel disponible sur PC et consoles Xbox. Si vous ne le possédez pas encore, notre