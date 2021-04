Sea of Thieves : Les nouveautés de la saison 2

Nouveautés saison 2 Sea of Thieves

Rare avait annoncé que laallait débarquer ce 15 avril, et a partagé son contenu en parallèle du déploiement de la mise à jour. Malheureusement pour les joueurs, aucune nouveauté majeure n'est à découvrir, cependant, les développeurs ont fait le choix d'approfondir certaines choses. Vous pouvez retrouver ci-dessous les points essentiels de la, afin de ne rien louper.Pour commencer, les joueurs depourront profiter d'un nouveau Plunder Pass, lequel propose toujours 100 récompenses inédites, dont l'emote « Vérifiez les tonneaux ! » qui se débloque au niveau 13. Notez que cette progression pourra être accélérée grâce aux Épreuves,.Concernant les nouveautés dignes de ce nom, nous retrouvons des Émissaires mis en avant, avec de nouvelles récompenses, mais aussi de nouvelles possibilités, comme l'Alliance des marchands qui permet d'acheter des caisses de marchandises pour ensuite les revendre plus cher. Avec cela viennent s'ajouter de nouvelles récompenses au Carnet des Émissaires, pour encourager une partie de la communauté à s'engager auprès d'une faction.L'autre point important de cette deuxième saison est, matérialisée par un nuage en forme de crâne rouge dans le ciel, qui s'annonce encore plus dangereux qu'un Forts de squelettes. Le principe reste sensiblement le même,. Une fois la dernière vague vaincue, vous obtiendrez la clé du coffre pour récupérer tout le butin, que ce soit des récompenses de place forte, de la Fortune d'Athéna ou encore l'Ordre des Âmes.Pour le reste, en plus des événements mensuels et des Twitch Drops, des éléments inédits arrivent dans la boutique Pirate Emporium, alors que d'autres cosmétiques arrivent aux avant-postes. Enfin, et comme toujours, de nombreuses améliorations et corrections de bugs ont été apportées. Vous pouvez retrouver le patch notes complet sur le site officiel (en anglais). Une bande-annonce permet également de découvrir tout cela en images.Si vous ne possédez toujours pas, sachez qu'il est gratuit via le Xbox Game Pass. Vous pouvez sinon vous le procurer à moindre coût grâce à notre partenaire