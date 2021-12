Sea of Thieves : Les feux d'artifice, où en trouver et comment les utiliser ?

Où trouver des feux d'artifice dans SoT ?

Comment utiliser les feux d'artifice ?

, permettant de nouvelles choses aux joueurs. En plus d'éclairer le ciel à la nuit tombée, ils pourraient très vite être utilisés de manière plus originale, pour aveugler les ennemis, par exemple.. La première, la plus simple, celle qui vous laisse le choix pour la catégorie, est de se rendre auprès de l'Alliance des marchands (aux avant-postes), qui vous proposera une caisse pour 20 000 Pièces d'or. Chaque caisse contient 25 feux d'artifice, avec une dizaine de variantes, offrant alors de nombreuses possibilités.La deuxième façon d'obtenir des feux d'artifice est de fouiller les tonneaux sur les îles, qui en renferment de temps à autre. La dernière façon est assez similaire, puisque vous trouverez des caisses de feux d'artifice échouées sur la plage de temps en temps, comme pour les autres caisses.Pour les utiliser, le système est identique aux boulets de canon. Il suffit de prendre dans sa main le feu d'artifice en question et de la placer dans le canon, puis viser et tirer. Vous aurez quelques secondes pour vous écarter et apprécier le spectacle.S'ils peuvent être utilisés dans l'unique but de se divertir, vous pouvez également en faire une arme redoutable lors d'affrontements, de nuit, étant donné que certains produisent une lumière assez puissante, qui pourrait éblouir vos ennemis quelques instants, suffisant pour reprendre le dessus. Dans de très rares cas, les feux d'artifice peuvent même mettre le feu au navire.Enfin, pour terminer sur le sujet, notez que deux fusées éclairantes sont stockées dans votre navire (dans les tonneaux de boulets de canon), lesquelles peuvent vous servir pour signaler votre position, par exemple.