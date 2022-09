Sea of Thieves : Le jour du « Parler Pirate » permet de récupérer moult récompenses

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La communauté va pouvoir profiter d'un long week-end de festivité, dont une journée très spéciale, sur Sea of Thieves . La première est que durant cette période,, dans le but de progresser encore plus vite dans cette saison 7. Mais pour que les joueurs travaillent en équipe, chaque fois qu'un tweet avec le #SeaofThievesCommunityDay sera publié,. Le multiplicateur maximum étant x 2,5.Mais ce n'est pas tout, puisque durant cette journée, si le rang maximum est atteint, les Squelettes Anciens seront bien plus nombreux à apparaître dans le monde de Sea of Thieves. Pour rappel, une fois vaincu, ces squelettes laissent tomber une somme aléatoire de Pièces Anciennes, la monnaie qui permet d'acheter divers objets et cosmétiques dans la boutique Pirate Emporium., notamment le Drapeau du Jour de la communauté de la Saison Sept.. Une autre sera gratuite dans la boutique Pirate Emporium.Enfin, pour conclure sur ces quelques jours spéciaux, notez que du 17 au 18 septembre il sera possible d'obtenir la Coque du Phénix d’Or via le programme Twitch Drops. Comme toujours, il suffit de regarder pendant un certain temps, ici une heure, un streamer de Sea of Thieves.