Sea of Thieves : Le contenu de la Saison 7 présenté

Instant Gaming, vous le proposant pour la somme de 21,99 € au lieu de 39,99 €, soit 45 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'attente touche bientôt à sa fin : la Saison 7 arrive dans quelques heures sur Sea of Thieves, au moment où nous écrivons ces lignes. À quelques jours du lancement de cette toute nouvelle saison, les développeurs de chez Rare ont partagé une vidéo présentant les nouveautés à venir.Grâce à la Saison 7, les joueurs et les joueuses pourront, en échange de pièces d'or. D'après les dernières informations partagées, la Sloop coûtera 250 000 pièces d'or alors que le prix du Galion sera de 500 000. Le Brigantine pourra être acheté contre 375 000 pièces d'or. Comme prévu, il sera possible de. De plus, les joueurs auront la possibilité de, en se procurant des éléments cosmétiques divers (mobilier, tapis, lits, décorations, trophées, etc.). Ces changements pourront être enregistrés. D'ailleurs, dans la cabine, nous pourrons retrouver un journal de bord, archivant les actions et aventures de l'équipage.Par ailleurs, la Saison 7 introduira: les jalons, permettant de suivre ses exploits et de récupérer des récompenses, dites « uniques ». Sans oublier,, soient de nouvelles activités disponibles auprès de toutes les compagnies. Cette saison permettra aussi de découvrir, nommé « Les Barons », aux avant-postes : nous pourrons leur rapporter tout le butin récupéré lors de quêtes. Via la charpentière, qui est un nouveau PNJ, nous aurons la possibilité de stocker divers items, rénover notre navire et acheter les voyages de capitaine.Finalement, remarquons que plus de 100 récompenses inédites (tenues, cicatrices, etc.) pourront être obtenues, en accomplissant différentes actions. La Saison 7 apporte également un nouveau Plunder Pass, contenant des cosmétiques et 250 pièces anciennes. Le Pirate Emporium proposera de nouveaux éléments à la vente. L'attitude « Portrait prometteur » sera, quant à elle, gratuite pour tous les joueurs.Pour rappel, la Saison 7 de Sea of Thieves se rendra disponible dès le 4 août prochain.est à retrouver sur PC et Xbox Series et Xbox One. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire