Sea of Thieves lance une nouvelle façon de jouer, avec les Mystères

Dans une publication sur le site officiel , les développeurs de Sea of Thieves ont fait le point, en expliquant notamment que les Aventures sont un succès et sont devenues, en quelque sorte, la pièce angulaire du jeu de pirates.activité notamment destinée aux joueurs les plus impliqués dans le jeu.. Le studio n'a pas été très explicite sur ce que réserve le premier Mystère, pour ne pas priver les joueurs de « la magie de le découvrir par eux-mêmes ». Les seuls indices que Mike Chapman, directeur créatif, a donné aux joueurs sont que « rien n'est jamais tout à fait ce qu'il semble être, et la vérité est souvent plus étrange que vous ne le pensez ». Il conseille d'ailleurs aux joueurs d'être très attentifs à ce qu'ils croiseront.Si le premier Mystère sera lancé plus tard dans la semaine, nous savons qu'il demandera aux joueurs de participer à quelques activités en jeu, mais aussi d'aller enquêter au-delà de Sea of Thieves, puisque des indices peuvent être découverts sur d'autres canaux, en dehors du jeu principal.Rendez-vous donc ces prochains jours pour voir ce que propose le studio, tout en scrutant les divers réseaux sociaux, pour trouver divers indices, mais aussi suivre ce qu'a découvert la communauté.