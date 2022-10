Sea of Thieves lance sa huitième Aventure avec Le Héraut de la Flamme

Le Héraut de la Flamme, huitième Aventure

Après les sept premières aventures riches en histoires et défis multiples, impliquant parfois la communauté, les joueurs de Sea of Thieves peuvent, depuis ce 13 octobre, découvrir la huitième, laquelle est nommée. Vous allez encore devoir combattre le Capitaine Flameheart.Encore une fois, nous sommes plongés dans la suite des derniers événements. Pour cette huitième aventure, les joueurs verront que malgré sa défaite (et l'absence de forme physique),. D'ailleurs, ce dernier pourrait avoir le soutien d'autres antagonistes, dont un certain Stitcher Jim.Vous devrez donc partir sur les traces de celui-ci, en vous aventurant, notamment, dans la région Devil’s Roar, étonnamment calme. Il va falloir découvrir ce que manigance Stitcher Jim et empêcher le Capitaine Flameheart de mener une bataille dévastatrice.Dans ce combat, vous serez bien évidemment aidé de quelques combattants courageux, lesquels ont juré fidélité au Seigneur Pirate. Nous ne vous en révélerons pas plus, pour que vous puissiez tout découvrir par vous-même.D'ores et déjà disponible,. Comme toujours, des récompenses uniques pourront être débloquées par les joueurs. Il vous suffit de parler à Larinna pour lancer l'aventure.reste disponible sur PC et Xbox. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire