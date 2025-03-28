Sea of Thieves lance officiellement un crossover avec Destiny 2

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 28 mars 2025 à 10h45
La rumeur courait depuis plusieurs jours, elle est désormais confirmée : Sea of Thieves accueille aujourd'hui un ambitieux crossover avec Destiny 2. À la clé, des cosmétiques inédits inspirés de l'univers culte de Bungie, pour équiper vos pirates et vos navires à l'image des célèbres Gardiens.
Sea of Thieves lance officiellement un crossover avec Destiny 2

Un crossover surprenant mais cohérent

Même si l'association entre pirates et Gardiens de Destiny pouvait sembler inattendue au premier abord, Rare, par l'intermédiaire d'Adam Park, directeur de la marque chez Rare, affirme que l'esprit coopératif et l'identité visuelle forte du jeu de Bungie en font une excellente source d'inspiration.
Bien que cela puisse paraître étonnant au départ, les classes et le gameplay coopératif de Destiny évoquent parfaitement l'esprit d'un équipage. Leur iconographie frappante et leur ambiance mythique collaient parfaitement à Sea of Thieves.

Des cosmétiques uniques inspirés de Destiny 2

Cette mise à jour apporte ainsi toute une série d'objets cosmétiques directement inspirés de Destiny 2. Les joueurs pourront personnaliser leur équipage et leur bateau grâce à :
  • Des voiles et des figures de proue aux emblèmes des classes Chasseur, Titan et Arcaniste,
  • Des roues et ancres reprenant l'iconographie de Destiny,
  • Une tenue spéciale inspirée du célèbre Vagabond,
  • Des ornements d'armes iconiques, dont le célèbre fusil de sniper Murmure du Ver et le revolver As de Pique.
Une vidéo publiée par Rare dévoile d'ailleurs en détails tous ces objets, disponibles dès maintenant dans la Boutique pirate.

Miniature vidéo

Un travail de création minutieux pour honorer les deux univers

Andria Warren, directrice des opérations créatives chez Rare, décrit ce crossover comme un véritable défi créatif :
Des premiers croquis jusqu'à la version finale des designs, nous avons voulu rendre hommage aux deux univers. Chaque étape nous a poussés à repenser les éléments iconiques de Destiny sous l'angle Sea of Thieves. Le résultat est à la fois frais et fidèle aux deux licences.

Mais combien coûtent les cosmétiques Destiny 2 dans Sea of Thieves ?

Voici les prix détaillés des packs proposés en boutique :
  • Pack Porteur de lumière complet : 4999 pièces anciennes (environ 50 €, ou 45 € avec Game Pass).
  • Pack d'ornements d'armes (4 armes dont l'As de Pique) : 499 pièces anciennes,
  • Packs navires Chasseur, Arcaniste ou Titan : 3499 pièces anciennes chacun,
  • Voiles et figures de proue individuelles : 899 pièces anciennes,
  • Costume du Vagabond : 999 pièces anciennes.
vagabond

Une collaboration originale qui plaira aux fans

Ce partenariat entre Sea of Thieves et Destiny 2 prouve encore une fois la capacité de Rare à surprendre sa communauté. L'initiative devrait séduire aussi bien les fans de pirates avides de nouveauté que les adeptes des Gardiens, heureux de retrouver leurs symboles favoris dans un tout autre contexte.

Si vous ne possédez pas encore Sea of Thieves et que vous souhaitez le découvrir, vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
  • PC / Xbox
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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