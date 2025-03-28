Sea of Thieves lance officiellement un crossover avec Destiny 2

Sea of Thieves est un jeu vidéo multijoueur en ligne d'aventure, développé par Rare, édité par Microsoft Studios et disponible en cross-plateform sur Windows 10 et Xbox One. Le jeu est doté, à sa base, d'un monde partagé/ouvert ainsi que d'un système de coopération d'équipage conçu pour permettre au joueur d'être le genre de pirate qu'il souhaite. Parcourez les océans à bord de votre bateau pirate avec votre équipage et accomplissez diverses tâches nécessaires au bon fonctionnement du navire, accomplissez des quêtes, accumulez des butins et prenez part à des batailles avec d'autres équipages.