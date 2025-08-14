Sea of Thieves : La saison 17 est là, découvrez toutes les nouveautés

La saison 17 de Sea of Thieves est disponible dès maintenant, avec l'arrivée de la Ligue des Contrebandiers, de nouveaux voyages, des trésors inédits et de nombreuses améliorations. Voici tout ce qu'il faut savoir pour préparer votre prochaine traversée.
Sea of Thieves
continue de s'améliorer et de proposer du contenu aux joueurs, avec une mise à jour qui était attendue. En ces temps chauds, se replonger dans les eaux tumultueuses de Sea of Thieves n'aura jamais été aussi rafraichissant, avec une saison 17 qui introduit une nouvelle faction, des mécaniques inédites et un système de progression repensé.
La Ligue des Contrebandiers débarque
Cette nouvelle faction s'installe avec six repaires disséminés sur les îles
. Les joueurs peuvent y livrer des trésors de contrebande et y découvrir leurs secrets. Elle propose notamment le Smugglers' Route Run
, un voyage disponible à la demande depuis la table des quêtes, qui consiste à transporter discrètement des cargaisons fragiles et précieuses sur un itinéraire fixe où d'autres équipages pourraient tendre des embuscades.
Pendant toute la saison, les Messages in a Bottle
trouvés hors de The Devil's Roar offriront des trajets de contrebande cachés, avec des récompenses plus lucratives.
Du butin explosif et de nouvelles menaces
Parmi les ajouts marquants, on trouve le Black Powder Barrel
, un baril explosif plus résistant qu'un baril de forteresse, infligeant des dégâts supérieurs et doté d'une fusée de dix secondes. Les navires squelettiques transportent désormais systématiquement un Black Powder Barrel et ont de fortes chances de contenir des objets rares comme les caisses de rhum exotiques, les Skulls of Siren Song ou les Ashen Winds Skulls.
On peut aussi tomber sur des Smugglers' Shipwrecks
, des épaves plus rares mais bien plus rentables, contenant du butin de valeur, des journaux uniques à rapporter à la Smugglers' League et parfois des armes redoutables.
Un contenu saisonnier repensé
Cette saison introduit un nouveau menu de progression
découpé en trois actes, chacun apportant son lot de défis et de récompenses. Les anciens systèmes de Trials et de Daily Deeds disparaissent au profit de ce format.
Comme toujours, le Plunder Pass
propose 100 niveaux de renommée à gravir pour débloquer cosmétiques et objets exclusifs. Les récompenses incluent la collection Rare Regalia, tandis que des objets thématiques sont disponibles via les boutiques et le Pirate Emporium
, dont une emote gratuite « Fan the Hammer ».
Notez que du contenu sera aussi ajouté en septembre et octobre, comme Rare aime le faire, pour que les joueurs reviennent plus souvent au cours de la saison.
Améliorations et ajouts divers
La saison 17 s'accompagne aussi de nombreuses optimisations :
- Amélioration des performances lors du chargement des navires à distance
- Ajustements du matchmaking cross-region, avec possibilité de désactivation
- Nouvelles liaisons de touches pour les joueurs manette
- Amélioration de la détection des coups sur les animaux
- Rééquilibrage des volcans dans The Devil's Roar
Rare célèbre également ses 40 ans
avec une série de cosmétiques rubis distribués en jeu ou via des offres spéciales, dont un cache-œil gratuit pour toute connexion avant le 1er septembre.
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