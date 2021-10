Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Quelle meilleure occasion qu'Halloween pour ressortir l'un des événements les plus populaires de? Rare vient effectivement d'annoncer que(après avoir téléchargé la mise à jour). Les joueurs auront donc un peu plus de trois semaines, jusqu'au 4 novembre pour être précis, pour (re)découvrir cet événement spécial.Pour cette version 2021 de la, vous aurez l'occasion de gagner des faveurs auprès des Fonds de Cales. Battre des squelettes, nettoyer les forts ou encore faire face aux terribles fantômes sont autant d'activités qui vous permettront de progresser. Si vous faires partie d'une alliance, vos gains seront encore plus intéressants.En outre,Le set mis en avant est nommé « Toile Cruelle » et proposera, notamment, une figure de proue, un canon, une chope et un tromblon. La liste de tous les défis est à retrouver sur la page de l'événement Pour le reste, la mise à jour introduisant l'événement permet également d'apporter un vent de fraîcheur à la boutique Pirate Emporium, avec de nouvelles collections de skins, mais aussi aux produits proposés dans les avant-postes. Bien entendu, divers équilibrages et corrections ont été effectués.