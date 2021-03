Sea of Thieves : L'événement Pillards de cache arrive pour la mise à jour de mars

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La dernière mise à jour de la saison 1 de Sea of Thieves vient d'être déployée et permettra aux joueurs de prendre part à un nouvel événement temporaire,. Dès le 25 mars, les joueurs qui le souhaitent vont devoir prêter main-forte aux Collectionneurs d'or, qui ont vu leurs Caches être pillées par des ennemis. Accompagné de Larinna, il va falloir leur venir en aide, en tentant de récupérer les précieux trésors volés. Bien évidemment, les récompenses ne seront pas négligeables.En effet, en rapportant ces trésors volés,(le coutelas, le pistolet, le tromblon et l’arquebuse),Outre cet événement temporaire, de nouveaux Twitch Drops seront organisés ces prochaines semaines, et la boutique Pirate Emporium accueille quelques nouveaux éléments. Parmi eux, nous retrouvons(20 mars). À cette occasion, quelques promotions seront effectuées. D'autres skins, notamment pour les animaux domestiques, seront disponibles dans la boutique et, comme toujours, une emote pourra être récupérée gratuitement.Enfin, comme d'habitude lors du déploiement d'une mise à jour sur Sea of Thieves , plusieurs problèmes ont été corrigés et quelques équilibrages effectués pour améliorer l'expérience de jeu. Vous pouvez avoir un aperçu de cette mise à jour grâce à la vidéo de présentation.