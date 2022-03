Sea of Thieves : Forts des oubliés, la deuxième Aventure, est disponible

Forts des oubliés, la deuxième Aventure de SoT

Après Îles Brumeuses,, disponible depuis la mise à jour publiée ce 24 mars. Nous avons donc affaire à une deuxième histoire qui, comme l'indique son nom, nous fera voyager vers des forts afin que nous libérions certains prisonniers.D'après ce que nous savons, Rare ayant été assez peu loquace, puisque le but est que nous découvrions tout cela par nous-mêmes,Pour y prendre part, il suffit d'aller voir Larinna, qui attend tous les pirates souhaitant en savoir plus sur cette étrange disparition. Cette dernière a réussi à localiser les disparus et vous demandera de vous occuper de les ramener sains et saufs. Naturellement, tous les joueurs qui sortiront vainqueurs de cette nouvelle Aventure débloqueront un nouveau titre et un cosmétique exclusif.Pour le reste, la mise à jour se concentre sur la résolution de quelques soucis, remontés par la communauté à la suite de l'arrivée de la saison 6, dont le patch notes est consultable sur le site officiel reste disponible sur PC et Xbox. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire