Sea of Thieves fête son quatrième anniversaire, avec quelques événement en jeu et des cadeaux

Bien que Sea of Thieves ait mal débuté son aventure, les développeurs ont su se racheter en implantant une pléthore de nouveautés au fil du temps. D'ailleurs, l'expérience sera encore agrémentée de contenus et améliorations ces prochains mois, pour le plus grand plaisir des joueurs. D'ores et déjà disponible, cet événement spécial se conclura ce 21 mars. Tous les pirates bénéficieront également d'un gain en or et une réputation doublé, idéal pour avancer dans les niveaux de saison. Pour le reste, nous avons affaire à quelques promotions, notamment du côté de Larinna et l'Alliance marchande, qui proposent en outre des éléments exclusifs à la vente. La boutique Pirate Emporium n'est pas en reste, accueillant, entre autres, les skins ayant fait leur apparition à l'occasion du crossover Pirates des Caraïbes en 2021. Les sets de navires et les costumes, dont celui du capitaine Jack Sparrow, seront disponibles avec une petite réduction. Sea of Thieves reste disponible sur PC et Xbox.