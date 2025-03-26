Sea of Thieves fait le point juste avant l'arrivée de sa mise à jour de mars

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 mars 2025 à 17h44
À quelques heures du déploiement de la mise à jour de mi-saison, les équipes de Sea of Theives reviennent sur les nouveaux ajouts, les surprises à venir, mais aussi les nouvelles sanctions en vigueur.
Sea of Thieves fait le point juste avant l'arrivée de sa mise à jour de mars
Régulièrement, les équipes de Rare informent les joueurs des modifications apportées à Sea of Thieves ou du contenu à venir via les Developer updates. Alors que le jeu de piraterie va avoir droit à une nouvelle mise à jour le 27 mars, la chaîne YouTube du jeu a publié le 25 mars un Developer Update axé sur les changements à venir. Drew Stevens, le directeur de la production, est revenu en détail sur plusieurs points notables, en particulier les récentes triches provoquées par des bugs.

Des améliorations, des pièges plus simples à placer et un nouveau système d'avertissement à venir dans Sea of Thieves

La mise à jour du 27 mars va apporter à Sea of Thieves quelques fonctionnalités et armes inédites comme la lance de chasse, une faune plus importante sur les îles, la division des navires en petites sections pour réduire les risques de ralentissement, un nouveau système de gestion d'événements…

Miniature vidéo

Cependant, ce Developers Update de Sea of Thieves est surtout marqué par des sanctions pour les joueurs ayant exploité certains bugs à leur avantage. Grâce à une collaboration avec Epic, Easy Anti-Cheat est optimisé pour mieux détecter les tricheurs. La politique d'avertissement a également été retravaillée. Désormais, chaque joueur possède l'équivalent d'un permis à points pour les fautes commises en jeu. Au bout de 12 points accumulés, le joueur fautif est banni et des sanctions sont prévues une fois certains paliers de points franchis.

Si elle n'entre pas en vigueur avec la mise à jour du 27 mars, cette modification sera mise en place dans les mois à venir. L'objectif des développeurs reste de proposer une expérience de jeu plus équitable pour tous, avec des avertissements clairs et une part plus importante dédiée à la responsabilité de chacun.

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Enfin, cette mise à jour va améliorer les pièges, en autorisant notamment leur placement dans et autour des tavernes des avant-postes. Pirates de toutes les mers, il ne vous reste plus qu'à patienter quelques heures avant de découvrir ces nouveautés. Rappelons que Sea of Thieves est jouable sur PC, PlayStation 5, Xbox One et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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