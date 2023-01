Sea of Thieves est-il disponible sur PS4/PS5 ?

Sea of Thieves va-t-il sortir sur Nintendo Switch ?

Sur quelles plateformes peut-on jouer à SoT ?

Depuis le lancement deen mars 2018, de nombreux joueurs ont été séduits par l'aventure qui vous place dans la peau d'un pirate et vous permet de voguer à travers l'océan pour réaliser diverses quêtes. Avec un contenu important et en constante évolution,est très vite devenu l'une des exclusivités Microsoft les plus populaires. Néanmoins, avec le temps, de nombreux joueurs se demandant siÀ l'heure actuelle, rien ne permet d'affirmer que le succès de Rare, qui a dépassé les 20 millions de joueurs, grâce à des mises à jour majeures, va être lancé sur une nouvelle plateforme. Cependant, il ne faut jamais dire jamais, même si le titre est édité par Microsoft et développé par Rare, une filiale de Microsoft.Par exemple, malgré le rachat de Mojang par Microsoft, Minecraft est resté disponible sur toutes les plateformes, dont celles de Sony et. Quelques anciennes exclusivités de Microsoft ont également fini par se rendre disponibles sur d'autres consoles, notamment la Nintendo Switch.De plus, les exclusivités sont vouées à disparaître avec le temps, ce qui pourrait conduire àou sur PS4/PS5 , même si nous en sommes actuellement assez loin. Sauf si la société fondée par Bill Gates et Paul Allen voit un intérêt de porter le titre sur d'autres plateformes, afin d'augmenter sa communauté. Cela semble peu envisageable pour le moment, étant donné quese porte très bien en tant qu'exclusivité Microsoft.Si vous souhaitez jouer et découvrir le monde de, vous pouvez le faire sur les consoles Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez également le faire sur PC, que ce soit via le Microsoft Store ou Steam, à la seule condition d'être équipé de Windows 10. Enfin, notez quefait partie du Game Pass, permettant, si vous êtes abonné, d'y jouer gratuitement.