La mise à jour de contenu de juin, les Rivages Hantés, est disponible. Retrouvez tous les ajouts et modifications de cette dernière.

Nouveautés Les Rivages Hantés

Nouveautés Pirate Emporium et Marché noir

Améliorations et corrections

Il est désormais possible de choisir la mélodie jouée par les instruments, alors que sept nouvelles chansons arrivent.

Les textes prédéfinis ont été améliorés.

Une fois un tir effectué avec le harpon, celui-ci se rétracte plus facilement, permettant aux joueurs de tirer davantage sur un court laps de temps.

Les carnets d'Émissaires affichent désormais plus d'informations.

Le crâne du Collectionneur d’Or n’attribuera plus de réputation ni de valeur d'Émissaire auprès de l’Ordre des Âmes et des Os de la Faucheuse.

Le boulet enchaîné inflige maintenant des dégâts à la coque du navire.

L'enregistrement des tirs sur les joueurs se trouvant sur des points statiques (échelles ou canon) a été amélioré.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Rare continue de proposer ses mises à jour mensuelles pour. Pour ce mois de juin, les joueurs peuvent découvrir la mise à jour s'intitulant «» laquelle apporte de nouveaux événements PvE, sans oublier les habituelles améliorations.Comme cela avait été présenté en amont de la publication de la mise à jour, une nouvelle flotte de vaisseaux fantômes arrive. Il sera possible de l'affronter par l'intermédiaire d'un voyage récupérable auprès de l'Ordre des âmes, mais il est également possible de les rencontrer de manière aléatoire. Fragiles en apparence, ces fantômes donneront du fil à retordre à quiconque tente de les défier. Leurs boulets de canon fantômes infligeront de lourds dommages, alors qu'il sera compliqué de les prendre en chasse à cause de leurs mines fantômes, larguées derrière eux.Néanmoins, le jeu en vaut la chandelle puisqu'en plus des crânes spectraux, les capitaines laisseront avec eux d'alléchantes récompenses, comprenant notamment des boulets fantômes que vous pourrez utiliser contre d'autres joueurs.En outre, sachez que de nouveaux événements réguliers sont mis en place. Tous les mardis, la vente de Trésors Cendrés rapporte le double de récompenses.Rare propose une nouvelle fois une emote gratuite, la « Technique de Pelle ». Ne manquez pas l'offre exceptionnelle, puisque sa gratuité prendra fin lorsque la prochaine mise à jour débarquera. Qui plus est, de nouveaux cosmétiques pour les animaux de compagnie, votre personnage et votre navire sont disponibles.Du côté du Marché noir, nous retrouvons la collection Wild Rose et l'équipement Encre de Kraken, lequel est destiné à vos objets tels que la boussole, la canne à pêche ou encore la longue-vue.Les développeurs ont bien entendu apporté leur lot de corrections et améliorations. Nous vous proposons un listing des plus importants ci-dessous. La totalité est à retrouver sur le site officiel Laest d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes.