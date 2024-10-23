Sea of Thieves désactive le contenu de la dernière saison, à cause de gros problèmes

Disponible depuis moins d'une semaine, la saison 14 de Sea of Thieves a, malheureusement, implanté de nombreux problèmes. Rare a été obligé de supprimer certaines des nouveautés.
Le 17 octobre dernier, les joueurs de Sea of Thieves
découvraient la saison 14, implantant de nombreuses fonctionnalités, que ce soit un grappin, une sarbacane, la possibilité de se déguiser ou encore de s'accroupir. Malheureusement, plusieurs de ces ajouts ont causé de nombreux problèmes et les développeurs ont dû faire machine arrière
.
Sea of Thieves supprime des fonctionnalités de la saison 14
Si vous avez lancé SoT ces derniers jours, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de quelques problèmes. Les développeurs ont, naturellement, très vite été au fait de ces dysfonctionnements qui gâchaient l'expérience
. Les déguisements et le fait de s'accroupir étaient les deux choses qui fonctionnaient le moins d'après les retours, tandis que l'utilisation des nouveaux objets pouvait créer des exploits, tels qu'un rechargement ultra rapide ou encore être invincible.
Rare a donc très vite réagi en publiant, ce 22 octobre, une vidéo expliquant que le lancement de cette quatorzième saison n'a pas répondu aux attentes, loin de là. Et sans pouvoir sortir un correctif rapidement, le studio a pris la décision de supprimer certaines des fonctionnalités pour limiter ces problèmes
. L'objectif est de pouvoir conserver la stabilité du jeu, même s'il va falloir patienter avant de pouvoir retrouver ces nouveautés.
À l'heure actuelle, si de petites améliorations sont notées, « les accroupissements et les déguisements sont temporairement désactivés pendant qu'un correctif ciblant les problèmes à fort impact est finalisé
».
Tout devrait rentrer dans l'ordre assez vite, d'ici quelques jours, espérons-le. Sea of Thieves reste jouable sur PC, PS5 et Xbox (ainsi que dans le Game Pass). Si vous ne possédez pas encore Sea of Thieves
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