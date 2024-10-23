Sea of Thieves désactive le contenu de la dernière saison, à cause de gros problèmes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 octobre 2024 à 11h44
Disponible depuis moins d'une semaine, la saison 14 de Sea of Thieves a, malheureusement, implanté de nombreux problèmes. Rare a été obligé de supprimer certaines des nouveautés.
Sea of Thieves désactive le contenu de la dernière saison, à cause de gros problèmes
Le 17 octobre dernier, les joueurs de Sea of Thieves découvraient la saison 14, implantant de nombreuses fonctionnalités, que ce soit un grappin, une sarbacane, la possibilité de se déguiser ou encore de s'accroupir. Malheureusement, plusieurs de ces ajouts ont causé de nombreux problèmes et les développeurs ont dû faire machine arrière.

Sea of Thieves supprime des fonctionnalités de la saison 14

Si vous avez lancé SoT ces derniers jours, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de quelques problèmes. Les développeurs ont, naturellement, très vite été au fait de ces dysfonctionnements qui gâchaient l'expérience. Les déguisements et le fait de s'accroupir étaient les deux choses qui fonctionnaient le moins d'après les retours, tandis que l'utilisation des nouveaux objets pouvait créer des exploits, tels qu'un rechargement ultra rapide ou encore être invincible.
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Rare a donc très vite réagi en publiant, ce 22 octobre, une vidéo expliquant que le lancement de cette quatorzième saison n'a pas répondu aux attentes, loin de là. Et sans pouvoir sortir un correctif rapidement, le studio a pris la décision de supprimer certaines des fonctionnalités pour limiter ces problèmes. L'objectif est de pouvoir conserver la stabilité du jeu, même s'il va falloir patienter avant de pouvoir retrouver ces nouveautés.

À l'heure actuelle, si de petites améliorations sont notées, « les accroupissements et les déguisements sont temporairement désactivés pendant qu'un correctif ciblant les problèmes à fort impact est finalisé ».

Miniature vidéo

Tout devrait rentrer dans l'ordre assez vite, d'ici quelques jours, espérons-le. Sea of Thieves reste jouable sur PC, PS5 et Xbox (ainsi que dans le Game Pass). Si vous ne possédez pas encore Sea of Thieves et que vous souhaitez le découvrir, vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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