Les joueurs de Sea of Thieves ont l'occasion de récupérer, gratuitement, des skins à l'effigie de la licence Gears of War en allant sur Twitch.

Comment récupérer les skins Gears of Wars ?

Quand et quels skins récupérer ?

24 avril 11h au 25 avril 11h → Canons du Présage

25 avril 11h au 26 avril 11 → Barre du Présage

26 avril 11h au 27 avril 11h → Cabestan du Présage

Comme souvent, Rare propose aux joueurs de, qui sont de plus en plus nombreux, de récupérer gratuitement des cosmétiques. Pour cela, le studio en charge de son développement leur demande soit d'aller directement en jeu, soit d'aller sur Twitch. C'est cette deuxième option qui a été retenue pour lesà destination de votre navire.Pour cela, rien de plus simple, puisque vous n'aurez qu'à regarder durant trente minutes un streamer partenaire de, durant trois jours de suite, pour récupérer les trois skins. L'opération débute dès ce 24 avril pour se conclure le 27 du même mois. Néanmoins, veillez à ce que le Twitch drop soit activé. Vous pouvez vérifier que vos comptes Microsoft et Twitch soient bien liés en passant par cette adresse . Une fois l'opération effectuée, vous n'aurez qu'à regarder l'un des nombreux streamers présents dans cette liste Comme nous vous le disions ci-dessous, trois skins différents sont à récupérer pour votre navire. Vous pourrez débloquer les canons, la barre et le cabestan, selon les horaires suivants :Seules trente minutes de visionnage pour chaque élément suffiront pour débloquer ces trois skins. Ils apparaîtront automatiquement au bout de quelques heures dans votre inventaire.est, pour rappel, disponible sur PC et Xbox One. Une sortie sur Steam a récemment été annoncée, mais aucune date n'a pour le moment été communiquée. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenaire