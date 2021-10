Comment savoir le nombre d'heures jouées dans Sea of Thieves ?

Dans le menu, appuyez sur la touche Xbox de votre manette.

Allez dans la partie « Historique des jeux » puis dans « Tous les succès ».

Choisissez un jeu, ici Sea of Thieves, puis allez dans « Statistiques ».

Rendez-vous sur le site account.xbox.com et connectez-vous.

Cliquez sur votre image de profil en haut à droite, puis sélectionnez « Profil Xbox ».

Ensuite, il faut vous rendre dans l'onglet « Succès » et choisir votre jeu.

Une fois sur la page du jeu, rendez-vous dans « Succès » puis déroulez jusqu'à la case « Minutes de jeu ».

Très populaire depuis sa sortie, malgré des premiers mois difficiles à la suite d'un manque de contenu, Sea of Thieves a très vite sur redresser la barre. Au fil des années, marqué par une multitude de mises à jour, le contenu s'est drastiquement enrichi et Rare est fier de pouvoir compter sur une communauté importante et investie. Un crossover majeur a d'ailleurs eu lieu en juin 2021, permettant l'arrivée du célébrissime capitaine Jack Sparrow, ce qui a conduit au record d'utilisateurs en un mois du titre de Rare, avec 4,8 millions de joueurs uniques.Parmi eux, nombreux sont celles et ceux à se demander, affrontant krakens ou squelettes.Que ce soit par simple curiosité ou pour comparer le temps passé avec ses amis, sachez qu'il est possible de. Le titre étant disponible sur trois plateformes, il existe autant de solutions.Commençons par la plus simple. Sur Steam, il suffit, à partir de sa bibliothèque, de cliquer sur le jeu. Le temps de jeu est affiché à côté de la case « JOUER ».Sur Xbox, si jamais vous ne savez pas comment voir les statistiques des jeux, voici les étapes, très simples, à suivre :Sur PC, via le Microsoft Store, l'opération est un peu plus longue, mais reste assez basique. Voici ce qu'il faut faire :Ensuite, si vous souhaitez avoir le rendu en heure, il ne vous reste plus qu'à faire un petit calcul.