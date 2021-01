Explication des saisons dans Sea of Thieves

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Dès ce mois de janvier 2021,, ce qui veut dire que les mises à jour mensuelles que nous connaissons depuis 2019 ne seront plus d'actualité. Rare souhaite ici fidéliser les joueurs et les encourager à rester sur les eaux de, tout en leur offrant encore plus de possibilités et, bien entendu, de cosmétiques, l'un des points essentiels du jeu.Le principe est relativement simple.. C'est lors de leur arrivée que les joueurs pourront découvrir les nouvelles fonctionnalités les plus importantes, mais cela ne veut pas dire que des mises à jour d'équilibrage ou de correction ne seront pas déployées entre deux saisons.L'une des nouveautés majeures de ces saisons, en récoltant de la réputation en fonction de vos activités, et ce, gratuitement. Il est possible de progresser plus vite grâce aux épreuves, une nouvelle série de défis, divers et variés.. Ces récompenses varient entre skins, or et doublon. En outre, celles et ceux ayant atteint le grade Légende pourront profiter de quelques cosmétiques exclusifs. Pour suivre votre progression en cours de saison, il vous suffira d'ouvrir votre journal pirate.Pour celles et ceux qui souhaiteraient récupérer encore plus de cosmétiques, pour leur pirate ou leur bateau,. Une fois la saison terminée, ils feront leur arrivée dans la boutique Pirate Emporium.Durant ces trois mois,, pour qu'il y ait toujours des activités distrayantes à faire pour les joueurs de Sea of Thieves.