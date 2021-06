Sea of Thieves : Comment avoir le Black Pearl ?

Comment avoir le Black Pearl dans Sea of Thieves ?

Les joueurs de Sea of Thieves peuvent découvrir depuis ce 22 juin la saison 3 et toutes les nouveautés en relation avec Pirates des Caraïbes, dont cinq nouvelles fables du flibustier, de nouveaux ennemis et une nouvelle arme, pour ne citer que cela. Naturellement, une pléthore de nouveaux cosmétiques font également leur arrivée, que ce soit via le Plunder Pass ou directement dans la boutique Pirate Emporium. Parmi ces skins, nous en retrouvons un à l'effigie de Jack Sparrow, mais aussi de son bateau, le Black Pearl. Malheureusement, vous l'aurez compris, il faut obligatoirement passer à la caisse afin d'obtenir ce magnifique set, à moins que vous n'ayez, durant vos périples, amassé assez de pièces anciennes pour pouvoir vous l'offrir. Si vous souhaitez l'acheter, rendez-vous donc à la boutique Pirate Emporium, qui se trouve sur chaque avant-poste, et allez parler au vendeur. Vous devrez alors chercher « Black Pearl », qui se trouve normalement toujours sur la page d'accueil. Ici, vous pourrez acheter le set contre 2 499 pièces anciennes, soit 22,99 euros, ou chaque élément à l'unité, selon vos envies. Deux autres éléments, figure de proue et voiles, sont également disponibles dans une version plus sombre pour compléter la collection. Il ne s'agit évidemment pas d'une réplique parfaite (les bateaux de Sea of Thieves ayant un modèle prédéfini), mais le thème du set et la couleur, mais aussi la figure de proue, rappelleront sans souci l'un des navires les plus connus de l'univers de Pirates des Caraïbes, au même titre que le Hollandais Volant. De nombreux joueurs espéraient que le Black Pearl soit disponible via le Plunder Pass, ce qui ne sera malheureusement pas le cas, puisque Rare a fait le choix d'en faire l'une des têtes d'affiche de sa boutique premium pour le lancement de sa saison 3, avec un prix qui peut, à juste titre, paraître excessif pour celles et ceux qui ont payé le jeu plein pot. Si vous ne possédez toujours pas Sea of Thieves, et que cette mise à jour spéciale vous donne envie, sachez qu'il est gratuit via le Xbox Game Pass.