Sea of Thieves apporte de gros changements aux serveurs privés

Les serveurs privés, aussi appelés « Eaux calmes » (Safer Seas en anglais) de Sea of Theives vont connaître quelques changements bienvenus.
Une nouvelle mise à jour est arrivée ce 14 novembre pour les joueurs de Sea of Thieves
, et celle-ci est importante à bien des égards. Déjà, parce qu'elle réimplante normalement, si tout fonctionne, une partie du contenu qui aurait dû arriver avec la saison 14, mais qui avait été désactivé à cause de nombreux problèmes. Mais aussi parce que certains paramètres des serveurs privés vont être modifiés, pour une aventure plus intéressante
.
Changements pour les serveurs privés de SoT
En effet, alors qu'ils vont prochainement fêter leur premier anniversaire, les serveurs Eaux calmes, qui permettent une expérience exclusivement PvE
, étant donné qu'aucun autre équipage ne peut être croisé, n'offraient pas les mêmes récompenses que les serveurs normaux de Sea of Thieves. Rare avait fait le choix de brider les récompenses, en offrant que 30 % de gain d'or et de réputation
, ce qui pouvait être frustrant.
Dorénavant, après avoir sondé les joueurs, la progression sera la même, avec 100 % des récompenses, comme si nous étions sur un serveur classique
. Seulement, pour ne pas rendre les choses trop faciles non plus, le studio a réduit le niveau maximal qu'il est possible d'atteindre dans chacune de ces factions. Il est réduit de 40 à 25, forçant ensuite les joueurs à passer sur les serveurs PvP
, même s'ils ne veulent pas affronter d'autres joueurs, pour débloquer toutes les récompenses des factions.
Un choix qui se comprend, mais qui frustrera très probablement les joueurs en recherche de paix. Quoi qu'il en soit, cela laisse tout de même un bon moment pour maîtriser les rouages de Sea of Thieves, et partir ensuite dans des mers plus agités, sans avoir peur de tomber sur un navire adverse. Concernant le futur, la saison 15 de Sea of Thieves devrait arriver au début de l'année 2025, mais nous en sommes encore loin.
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