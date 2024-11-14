Sea of Thieves apporte de gros changements aux serveurs privés

Les serveurs privés, aussi appelés « Eaux calmes » (Safer Seas en anglais) de Sea of Theives vont connaître quelques changements bienvenus.

Changements pour les serveurs privés de SoT





PC / Xbox Édition Standard → 17,29 € au lieu de 40 €, soit 57 % de réduction.

PS5 Carte PS Store 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PS Store 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



, et celle-ci est importante à bien des égards. Déjà, parce qu'elle réimplante normalement, si tout fonctionne, une partie du contenu qui aurait dû arriver avec la saison 14, mais qui avait été désactivé à cause de nombreux problèmes. Mais aussi parce que cEn effet, alors qu'ils vont prochainement fêter leur premier anniversaire,, étant donné qu'aucun autre équipage ne peut être croisé, n'offraient pas les mêmes récompenses que les serveurs normaux de Sea of Thieves. Rare avait fait le choix de brider les récompenses,, ce qui pouvait être frustrant.Dorénavant, après avoir sondé les joueurs, la progression sera la même,. Seulement, pour ne pas rendre les choses trop faciles non plus, le studio a réduit le niveau maximal qu'il est possible d'atteindre dans chacune de ces factions., même s'ils ne veulent pas affronter d'autres joueurs, pour débloquer toutes les récompenses des factions.Un choix qui se comprend, mais qui frustrera très probablement les joueurs en recherche de paix. Quoi qu'il en soit, cela laisse tout de même un bon moment pour maîtriser les rouages de Sea of Thieves, et partir ensuite dans des mers plus agités, sans avoir peur de tomber sur un navire adverse. Concernant le futur, la saison 15 de Sea of Thieves devrait arriver au début de l'année 2025, mais nous en sommes encore loin.Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir, vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :